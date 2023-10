Terminal beim Euroairport Basel-Mülhausen erneut evakuiert

Zum vierten Mal innert einer Woche: Euroairport Basel-Mülhausen erneut evakuiert

Der Euroairport Basel-Mülhausen hat am späten Donnerstagnachmittag den Betrieb wieder aufgenommen. Dies teilte der Flugbetrieb via X (vormals Twitter) mit. Aufgrund einer Bombendrohung wurde das Terminal kurz nach 13 Uhr evakuiert und der Flugbetrieb eingestellt.

Auch die Buslinie 50 fährt nach dem Unterbruch wieder zum Flughafen, wie die Basler Verkehrsbetriebe ebenfalls via X mitteilten. Es war der vierte Alarm innert sieben Tagen.

Der Flughafen in Basel-Mühlhausen. Bild: keystone

Zuletzt wurde der Flughafen am Dienstag wegen eines Bombenalarms evakuiert. Auch vergangene Woche wurde der Euroairport zeitweise geräumt. Es handelte sich jeweils um falsche Bombendrohungen, die Unbekannte auch an andere Flughäfen in Frankreich schickten. (saw/sda)