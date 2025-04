EDA: Schweizerin im Niger entführt

Im Niger ist am Wochenende eine Schweizer Staatsbürgerin entführt worden. Das das Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA bestätigte dies gegenüber 20 Minuten. Man stehe mit den lokalen Behörden in Kontakt, weitere Abklärungen seien im Gange, so Mediensprecher Pierre-Alain Eltschinger.

Mehr folgt in Kürze ...