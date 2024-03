Antisemitismus-Bericht: Judenhass in der Schweiz hat stark zugenommen

«Man merkt: Wir haben nicht so viele Freunde» – Antisemitismus-Welle in der Schweiz

2023 ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle in der Deutschschweiz und der italienischen Schweiz in die Höhe geschnellt. Besonders nach den Terrorangriffen vom 7. Oktober häuften sich die Vorfälle hierzulande laut dem aktuellsten Antisemitismusbericht.

Israel greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an +++ Netanjahus Frau appelliert an Katar

Masterplan oder «Pfusch»?: So will Jacqueline Badran die 13. AHV finanzieren

So viel verdient die Mittelschicht in der Schweiz

Israel greift Hisbollah tief im Libanon an – das Nachtupdate ohne Bilder

Israel attackiert erneut Stellungen der Hisbollah im Libanon. Benjamin Netanjahus Frau appelliert derweil an Katar, bei der Befreiung von Geiseln mitzuhelfen – hier ist das Nachtupdate.

Israels Armee hat im gefährlichen Grenzkonflikt mit der libanesischen Hisbollah nach eigenen Angaben nun auch Stellungen der Schiiten-Miliz in der Tiefe des Nachbarlandes angegriffen. Die Luftwaffe habe zwei Stellungen der proiranischen Hisbollah in der Bekaa-Ebene im Nordosten des Libanons attackiert, teilte Israels Militär am Montagabend mit und bestätigte damit libanesische Berichte. Es sei erst das zweite Mal seit Beginn des Krieges gegen die mit der Hisbollah verbündete islamistische Hamas im Gazastreifen vor gut fünf Monaten, dass Israels Militär das etwa 100 Kilometer nördlich der Landesgrenze gelegene Gebiet angegriffen habe, berichtete die israelische Nachrichtenseite «Ynet» am Abend.