Ab Zürich startet Easyjet ab dem 4. November nach Manchester und ab dem 7. November nach Bordeaux. Beide Strecken werden ganzjährig bedient. Ab dem 7. November fliegt die Airline zudem ganzjährig von Basel nach London Luton. Schliesslich nimmt Easyjet ab dem 5. Dezember ganzjährig die Strecke von Genf nach Tromsø in Norwegen und ab dem 18. Januar 2025 während des Winters die Region Leeds/Bradford in den Flugplan auf. (sda/awp)

Easyjet bietet ab dem Winter fünf neue Strecken aus der Schweiz an. Konkret werden Manchester, Bordeaux, London Luton, Tromsø und die Region Leeds/Bradford angeflogen, wie die Billigairline am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

So stimmte die Schweiz am Sonntag ab – die Schlussresultate

Umstrittene Amnestie für katalanische Separatisten in Kraft getreten

Die umstrittene Amnestie für katalanische Separatisten ist am Dienstag in Kraft getreten. Das «Gesetz für die institutionelle, politische und soziale Normalisierung in Katalonien» wurde am Dienstag im spanischen Amtsblatt veröffentlicht.