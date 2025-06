Es gibt auch Stimmen, die auf die US-Invasion im Irak im Jahr 2003 verweisen. Damals marschierte die «Koalition der Willigen» auch aufgrund angeblicher Massenvernichtungswaffen und deren Verbindung zur Terrororganisation Al-Kaida in den Irak ein.

Ob der Iran tatsächlich kurz vor der Atombombe stand oder nicht, wird die Menschheit wohl erst in Zukunft erfahren – wenn überhaupt.

Erst anfangs letzter Woche hat sich die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) beunruhigt gezeigt über die Entwicklungen. Der rasche Anstieg der Mengen von beinahe atomwaffentauglichem Uran im Iran gebe Anlass zu «grosser Sorge», sagte der oberste UN-Atomwächter, Rafael Grossi, vor dem Gouverneursrat der IAEA in Wien.

Allerdings gibt es auch unter den US-Beamten und Geheimdiensten unterschiedliche Meinungen zum iranischen Atomprogramm. Ein hochrangiger US-Beamter sagte zu «CNN», dass der Iran «so nah dran sei, wie man nur sein kann, bevor man (eine Atomwaffe) baut». Und fügt hinzu: «Wenn der Iran eine will, haben sie alles, was sie brauchen.»

So sollen die Iraner gar nicht aktiv nach einer Atomwaffe gestrebt haben, zudem sei das Mullah-Regime rund drei Jahre davon entfernt, eine solche wirklich zu produzieren. Dies berichten vier Personen aus dem US-Geheimdienstumfeld dem US-Sender am Dienstag.

Doch an der israelischen Version gibt es auch Zweifel – und das ausgerechnet vom Verbündeten aus den USA. Wie CNN berichtet, kamen die US-Geheimdienste zum Teil auf ein ganz anderes Ergebnis als ihre israelischen Partner.

