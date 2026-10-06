recht sonnig12°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Frankreich rüstet sich am Dienstag für eine neue Schülerproteste

Students gather on the street before a demonstration against under-resourced schools, in Paris, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard) France School Protests
Start der Schülerproteste am Dienstag: Es werden mehrere zehntausend Menschen erwartet.Bild: keystone

Schülerproteste in Frankreich gehen heute weiter – Auswirkungen in der Schweiz spürbar

06.10.2026, 10:3706.10.2026, 10:37

Frankreich steht an diesem Dienstag ein neuer Höhepunkt der landesweiten und teils gewalttätigen Schülerproteste bevor. Im Zuge der seit einer Woche andauernden Proteste für eine bessere Ausstattung der Schulen und bessere Lernbedingungen ist ein frankreichweiter Aktionstag geplant. Zu den Kernforderungen gehören:

  • Massnahmen gegen den akuten Lehrermangel
  • Verkleinerung der Klassengrössen
  • Investitionen in die Schulanlagen

An zahlreichen französischen Gymnasien und einigen Universitäten haben zum Start des nationalen Protesttags Blockadeaktionen von Schülern und Studenten begonnen. Schülervertreter haben zu Kundgebungen und Protesten im ganzen Land aufgerufen. In Paris ist um 14.00 Uhr eine Demonstration auf dem Place de la République geplant. Es werden mehrere zehntausend Teilnehmende erwartet. Alleine im Grossraum Paris sollen am Dienstag 200 Gymnasien vorsorglich geschlossen bleiben.

Brutale Szenen bei Schülerprotesten in Frankreich:

Video: watson/lucas zollinger

Auch in anderen Grossstädten wie Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes und Strassburg soll es Versammlungen geben. Unterstützung kommt von mehreren grossen Bildungsgewerkschaften, die zur Beteiligung an den Aktionen und teils auch zum Streik aufrufen. Damit könnte der Protest über die Schülerbewegung hinaus an Breite gewinnen.

Auswirkungen auf die Schweiz

Auch in der Schweiz sind erste Folgen der Schülerproteste spürbar. Schülerinnen und Schüler des Lycées «Madame de Staël» in Genf berichten gegenüber watson Romandie, dass sie am Bahnhof von der Polizei durchsucht wurden. «Sie haben uns Parfüm, Feuerzeuge und Deodorants abgenommen», berichtet eine Schülerin.

Die Stimmung vor Ort sei angespannt. Die Bereitschaftspolizei war Ende letzter Woche vor Ort, der Eingang wurde mit Mülltonnen versperrt. Laut eines Videos brannte später eine der Mülltonnen. Seit dieser Woche habe sich die Stimmung allerdings beruhigt.

Auch die Polizei im Wallis warnt vor einem Überschwappen der Gewalt auf Schweizer Schulen. In einem KI-generierten Social-Media-Post vom Wochenende wurden Schülerinnen und Schüler im Wallis aufgefordert, keine Mobilisierungsaufrufe zu teilen. Für den Post erntet die Walliser Kantonspolizei auch Kritik. «Das Plakat richtet sich an Minderjährige. Hier geht es schlicht darum, einzuschüchtern», sagt die Genfer Juristin Meriam Mastour zu 20 Minuten.

Premierminister stellt Verbesserungen in Aussicht

In Frankreich rief Premierminister Sébastien Lecornu die Ministerien am Sonntagabend auf, konkrete Verbesserungen an den Schulen des Landes einzuleiten und den berechtigten Sorgen der Schüler Gehör zu geben. Dennoch gab es am Montag erneute Proteste an 589 Schulen. Wie das Innenministerium am Abend mitteilte, gab es dabei 984 Festnahmen. 65 Polizeibeamte wurden verletzt.

FILE - French Prime Minister Sebastien Lecornu listens to speeches before a no-confidence vote, Thursday, Oct. 16, 2025 at the National Assembly in Paris. (AP Photo/Thibault Camus, file) France Electi ...
Premierminister Lecornu steht unter Druck.Bild: keystone

Seit Beginn der Proteste vor einer Woche wurden nach Angaben des Justizministeriums 5060 Menschen festgenommen, 87 Prozent davon Minderjährige. Gegen 1802 Betroffene seien Ermittlungen eingeleitet worden. Die bei Ausschreitungen entstandenen Schäden an Schulgebäuden und im öffentlichen Raum bezifferte Justizminister Gérald Darmanin auf mehrere Millionen Euro. Wo dies möglich sei, sollten die Eltern der jugendlichen Täter zur Begleichung der Schäden herangezogen werden.

Polizeigranate reisst 15-Jährigem Hand ab

Für Erschütterung sorgte der Fall eines 15-jährigen Gymnasiasten, dem im nordfranzösischen Lens durch eine von der Polizei abgefeuerte Granate eine Hand abgerissen wurde. Beamte hatten das Geschoss in eine Gruppe demonstrierender Schüler abgefeuert. Die Generalinspektion der Polizei ermittelt gegen die eingesetzte Bereitschaftspolizei. Nach Informationen eines französischen Senders handelte es sich um eine Blendgranate.

Students run through teargas as they face policemen during a protest against under-resourced schools, in Paris, Friday, Oct. 2, 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard) France Protests
In Frankreich kam es in den vergangenen Tagen zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Protestierenden und der Polizei.Bild: keystone

Der Fall könnte den von teils drastischen Gewaltszenen geprägten Protest weiter anheizen. Nach vorherigen Fällen von mutmasslicher Polizeigewalt steht der Einsatz der Beamten gegen die jungen Menschen zunehmend in der Kritik. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprach von einem unverhältnismässigen Einsatz der Polizei gegenüber den Schülern. Es handele sich um Kinder, die geschützt und nicht von den Ordnungshütern angegriffen werden müssten. Eine Deeskalation sei nötig.

Drastische Gewalt und hohe Schäden

In den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu schwerer Gewalt bei den Protesten: Lehrer wurden angegriffen, Polizisten verletzt, Mülltonnen und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Es gab viele Verletzte und Schäden. Am Montag etwa wurde versucht, ein Gymnasium in Paris in Flammen zu setzen. Auch die Polizeipräfektur im ostfranzösischen Nancy meldete Brandstiftungen sowie Angriffe mit Feuerwerkskörpern und Molotowcocktails.

epaselect epa13282271 High school students protest over education conditions in Paris, France, 05 October 2026. EPA/FIRAS ABDULLAH
Schülerinnen und Schüler blockieren ein Gymnasium in Paris.Bild: keystone

Die massiven Proteste treffen Frankreich sieben Monate vor der Präsidentschaftswahl recht unvorbereitet. Die Regierung, die eigentlich gerade mit einem Sparhaushalt ringt, will nun einen Flächenbrand mit einer Ausdehnung der Proteste auf andere Bereiche wie etwa die Hochschulen verhindern. Der selten um drastische Worte verlegene Anführer von Frankreichs Linkspartei, Jean-Luc Mélenchon, sprach von Machtmissbrauch durch die Polizei. Die Zahl der Festnahmen sei bereits höher als während der Studentenrevolte im Mai 1968, meinte er. (leo/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Brutale Szenen in Frankreich: Gewaltspirale dreht sich immer schneller
Brutale Szenen in Frankreich: Gewaltspirale dreht sich immer schneller
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Fairford-Verdächtige verrieten sich offenbar mit eigenem Notruf
Fünf Männer wurden Ende September nahe dem britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford wegen Terrorverdachts festgenommen. Eine Recherche der «New York Times» zeigt nun: Einer der Verdächtigen soll die Polizei selbst auf die Gruppe aufmerksam gemacht haben.
Drei weisse Lieferwagen waren in der Nacht auf den 27. September in Richtung des Militärflugplatzes RAF Fairford im Südwesten Englands unterwegs. Der Stützpunkt wird von der US-Luftwaffe genutzt und spielte auch bei Angriffen gegen den Iran eine Rolle.
Zur Story