«Nach unserem Kenntnisstand gibt es keine anderen Ursachen für diese Übersterblichkeit als die Hitze, und das ist ziemlich dramatisch», erklärte Lasse Vestergaard. Bild: keystone

Juni-Hitzewelle fordert mindestens 12'000 Todesopfer in Europa

Mindestens 12'000 zusätzliche Todesfälle wurden laut einer von der französischen Nachrichtenagentur AFP erstellten Zusammenstellung in etwa zehn europäischen Ländern während der aussergewöhnlichen Hitzewelle im Juni verzeichnet.

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Zwischen dem 22. und dem 28. Juni, dem Höhepunkt der Hitzewelle in mehreren Ländern, wurden von den nationalen Instituten von sieben Staaten (Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien, die Niederlande, die Schweiz und Luxemburg) bereits rund 10'000 zusätzliche Todesfälle erfasst.

Hinzu kommen 2200 hitzebedingte Todesfälle in England und Wales, wie aus Schätzungen des britischen Wetterdienstes Met Office für den längeren Zeitraum vom 18. bis 28. Juni hervorgeht.

Diese Zahl ist unvollständig; vorläufige Daten der europäischen Plattform zur Überwachung der Übersterblichkeit EuroMOMO (European Mortality Monitoring) weisen ebenfalls auf einen deutlichen Anstieg in dieser letzten Juniwoche hin mit 14'260 zusätzlichen Todesfällen. Dieses statistische Modell stützt sich auf offizielle Meldungen aus 24 Ländern, die zusammen fast 400 Millionen Einwohner repräsentieren.

«Der Sommer ist noch nicht vorbei», warnte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Henri Kluge, am Donnerstag. «Wir haben die Mittel, um diese Todesfälle zu verhindern.» Derzeit betrachten zu viele Regierungen die Hitze immer noch als Wetterereignis und nicht als gesundheitlichen Notfall.

Grosse Übersterblichkeit

Es handelt sich hierbei um die Juni-Woche mit der höchsten Übersterblichkeit seit Beginn der harmonisierten EuroMOMO-Reihen im Jahr 2020, die einen Teil Osteuropas nicht abdecken. Unter allen Sommerwochen der letzten sieben Jahre wird diese Woche 26 des Jahres 2026 nur von einer einzigen anderen Woche im Juli 2022 übertroffen. Damals war Covid-19 in einigen Ländern noch im Umlauf.

«Nach unserem Kenntnisstand gibt es keine anderen Ursachen für diese Übersterblichkeit als die Hitze, und das ist ziemlich dramatisch», erklärte Lasse Vestergaard, Epidemiologe am dänischen Forschungszentrum Statens Serum Institut und Koordinator von EuroMOMO.

Vestergaard mahnt zur Vorsicht bei der Interpretation der neuesten Zahlen, die noch vorläufig sind. Nach Angaben der Organisation dauert es vier Wochen, bis die Schätzungen ausreichend konsolidiert sind.

Die ersten nationalen Zahlen zur Übersterblichkeit wurden seit dem Ende der Hitzewelle häufig nach oben korrigiert. Es handelt sich um erste Anzeichen für die menschlichen Folgen der immer häufiger auftretenden aussergewöhnlichen Hitzespitzen. Ohne den Klimawandel wäre die Hitzewelle im Juni laut Klimatologen der World Weather Attribution so gut wie unmöglich gewesen.

Deutschland stark betroffen

Die Methoden zur Erfassung der Zahl der überzähligen Todesfälle – genauer gesagt der durch die Hitze verursachten Todesfälle – unterscheiden sich von Land zu Land.

In Spanien hat das System zur Überwachung der Sterblichkeit des Nationalen Zentrums für Epidemiologie (MoMo) zwischen dem 22. und 28. Juni 610 Todesfälle der Hitze zugeschrieben, davon fast zwei Drittel bei den über 85-Jährigen.

In Deutschland gab es in der 26. Kalenderwoche des Jahres 5780 zusätzliche Todesfälle im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre, wie aus Berechnungen auf Basis der Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) hervorgeht. Im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Wochen zählte Destatis 7100 zusätzliche Todesfälle.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI), der deutschen Gesundheitsbehörde, sind in diesem Sommer im Land bereits mehr Menschen an den Folgen der Hitze gestorben als in den sechs Jahren zuvor.

In Frankreich wurden laut Santé publique France in der 26. Woche im Vergleich zur Vorwoche mehr als 2000 zusätzliche Todesfälle verzeichnet.

In Belgien verzeichnete das staatliche Forschungsinstitut Sciensano allein an den Tagen vom 27. und 28. Juni 753 zusätzliche Todesfälle, insgesamt 1747 zwischen dem 18. Juni und dem 1. Juli – ein nationaler Rekord während einer Hitzewelle im 21. Jahrhundert.

Rund 220 Todesfälle in der Schweiz

Eine Analyse der AFP anhand der Daten des niederländischen Instituts für öffentliche Gesundheit und Umwelt (RIVM) zeigt, dass es in den Niederlanden zwischen dem 22. und 28. Juni fast 600 zusätzliche Todesfälle gab und in der Schweiz im gleichen Zeitraum laut Zahlen des Bundesamtes für Statistik etwa 220. In Luxemburg meldete das Gesundheitsministerium 23 zusätzliche Todesfälle.

In einem Bericht über 54 Grossstädte in Italien haben die Gesundheitsbehörden bislang lediglich bei Personen über 85 Jahren in den nördlichen Regionen des Landes Ende des Monats eine «leicht über den Erwartungen liegende» Sterblichkeit festgestellt.

Mehrere mittel- und osteuropäische Länder, die ebenfalls von der Hitzewelle im Juni betroffen waren, haben noch keine Daten veröffentlicht, darunter insbesondere die Slowakei und Ungarn. (sda/afp)