Schweizer wegen mutmasslichen Betrugs in Italien festgenommen

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In Italien ist ein 70-jähriger ehemaliger Schweizer Kantonsbeamter verhaftet worden, dem Betrug und Veruntreuung vorgeworfen werden. Er soll fast 500'000 Franken unterschlagen haben. Die Festnahme erfolgte im Hinblick auf eine Auslieferung an die Schweiz.

Ein Schweizer ist in Italien festgenommen worden. (Symbolbild) Bild: EPA ANSA

Der 70-jährige Schweizer wurde in einem Spital in Formia in der Provinz Latina ausfindig gemacht, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag meldete. Er war dort aus gesundheitlichen Gründen in Behandlung. Die vorläufige Festnahme erfolgte aufgrund eines Auslieferungshaftbefehls der Schweizer Behörden.

Die Schweizer Justiz wirft dem Mann demnach Veruntreuung und Betrug vor. In seiner Funktion als Leiter eines kantonalen Amtes soll er sich fast 500'000 Franken angeeignet haben. Dafür habe er Dokumente gefälscht.

Verfahren zur Auslieferung eingeleitet

Nach der Identifizierung des Mannes informierte die Polizei das zuständige Gericht in Rom. Dieses ordnete die sofortige Verhaftung und die Bewachung des Mannes im Spital an. In einem nächsten Schritt bestätigte die zuständige Justizbehörde den provisorischen Auslieferungshaftbefehl.

Der 70-Jährige wurde daraufhin in das Gefängnis von Cassino überführt. Dort steht er den Justizbehörden für das weitere Auslieferungsverfahren zur Verfügung. (dab/sda/ans)