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Eishockey-WM: Belarus angeblich vor Rückkehr – Schweiz droht U18-WM-Aus

Weil Belarus zurückkehrt – Schweizer U18-Nati könnte der Aufstieg verwehrt bleiben

28.05.2026, 16:1528.05.2026, 16:18

Unruhe in der internationalen Eishockey-Welt vor dem Start der Viertelfinals an der WM in der Schweiz. Berichten zufolge sollen die Nationalteams von Belarus und womöglich auch Russland ab nächster Saison bei internationalen Turnieren wieder zugelassen werden.

Noch ist das nicht offiziell bestätigt, aber es kursieren Bilder vom IIHF-Kongress, die Belarus in einer der Gruppen für die U18-WM nächstes Jahr in Minnesota zeigen. Das ist aus Schweizer Sicht besonders brisant. Die U18-Nati stieg vor einem Jahr aus der Top-Division ab und hatte sich vor wenigen Wochen mit fünf souveränen Siegen den Wiederaufstieg gesichert. Ist Belarus aber 2027 tatsächlich wieder dabei, steigen sie in der Top-Division ein und der Aufstieg der Schweiz würde annulliert. Zumindest ist die Schweiz in der vorgestellten Gruppeneinteilung nicht auffindbar.

Ein ähnliches Schicksal könnte auch der Ukraine drohen. Das ukrainische Nationalteam hat sich gemeinsam mit Kasachstan den Aufstieg in die Top-Gruppe gesichert. Da Kasachstan in der Division 1A aber besser abgeschlossen hat (13 Punkte gegenüber 10 Punkten der Ukraine) könnten die Ukrainer ausgerechnet auf Kosten von Russlands Kriegspartner Belarus aussen vor bleiben müssen.

Noch ist unklar, ob auch Russland wiedereingesetzt wird. Der russische Eishockeyverband hat in einer Mitteilung verkündet, dass der Disziplinarausschuss der IIHF den Entscheid des Councils vom 21. Januar 2026, wonach Russland für die gesamte Saison 2026/27 ausgeschlossen bleibt, für ungültig erklärt hat. Das bedeute aber nicht automatisch, dass auch russische Teams wieder zugelassen werden, sondern vorerst nur, dass das Council des Internationalen Eishockeyverbands neu entscheiden muss. (abu)

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