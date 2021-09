EU-Parlamentarier Lukas Mandl: «Europa braucht eine starke Schweiz»

Interview

«Die EU wird Polen nicht vor sich selbst retten können»: Verfassungsrechtler besorgt

Die polnische Regierung zerlegt den Rechtsstaat. Die EU sieht dabei zu – und gefährdet so die ganze Gemeinschaft, sagt der Verfassungsrechtler Tomasz Tadeusz Koncewicz.

Seit ihrem Wahlsieg 2015 hat die nationalkonservative Regierung in Polen das Justizsystem drastisch umgebaut, um es stärker unter ihre politische Kontrolle zu bekommen. Der Europäische Gerichtshof sieht darin einen Verstoss gegen EU-Recht. Warschau will trotzdem in weiten Teilen an der Reform festhalten und zweifelt an einem Grundpfeiler der Europäischen Union: EU-Recht hat Vorrang vor nationalem Recht.

«Zeit Online» hat mit dem polnischen Verfassungsrechtler Tomasz Koncewicz über das …