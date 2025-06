Die Babyluchse im Tierpark Goldau wagen sich auf ihren ersten Ausflug 😍

Sobald die beiden Luchse erwachsen sind, werden sie aus dem Tierpark ausziehen. Geplant ist, dass sie in einem anderen Zoo oder Tierpark untergebracht werden, wo sie ebenfalls fĂŒr Nachwuchs sorgen können. Der kann schliesslich im Rahmen eines Wiederansiedlungsprojektes in Europa ausgewildert werden. (vro)

Wie der Tierpark mitteilt, dĂŒrften die beiden Babyluchse in der nĂ€chsten Zeit wohl öfters im Gehege zu sehen sein, da die Jungtiere allmĂ€hlich die gesamte Anlage erkunden werden.

