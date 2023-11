Jüdische Einrichtungen in Basel-Stadt werden erpresst – Polizei ermittelt

Wegen Drohungen in erpresserischer Absicht gegen jüdische Einrichtungen in Basel-Stadt hat die Basler Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Staatsanwaltschafts-Sprecher Martin Schütz bestätigte am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung der jüdischen Wochenzeitschrift «Tachles» .

Trotz Wohnungsknappheit baut die Schweiz so wenig wie lange nicht – was ist da los?

Experten warten auf eine Wende im Wohnungsbau, doch sie lässt auf sich warten. Das hat Folgen.

Wohnungen sind ein knappes Gut in der Schweiz. Das zeigt sich an allen Ecken und Enden. So steigen die Preise für Eigenheime weiter, obschon die Nachfrage durch hohe Hypothekarzinsen geschwächt ist. Zugleich ist die Suche nach einer Mietwohnung in Städten und umliegenden Agglomerationen für die allermeisten Menschen zum Marathonlauf geworden.