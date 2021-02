Ständeratskommission für Stimmrechtsalter 16 auf Bundesebene

Schulen als neue Corona-Hotspots? Jetzt reagieren erste Kantone

In Arosa verbreitete sich das Coronavirus vor allem im schulischen Umfeld. Der Kanton Graubünden will nun ab Mitte Februar jede Woche ganze Schulen durchtesten. In anderen Kantonen ist man zurückhaltender.

Am Wochenende führte die Gemeinde Arosa (GR) einen Corona-Flächentest in der Bevölkerung durch. Während zwei Tagen konnten sich alle Einwohnenden und Gäste in Arosa testen lassen. Am Sonntag teilte der Kanton Graubünden mit: Die meisten Ansteckungen sind auf das schulische Umfeld zurückzuführen, insbesondere auf Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und Lehrpersonen.

In Zukunft sollen im Kanton Graubünden neben den Flächentests wie in Arosa …