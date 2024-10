Ex-Elvetino-Chef in Zürich zu 36 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt

Die Staatsanwaltschaft warf dem Ex-Elvetino-Chef vor, in die Kasse gegriffen und mit den Kollegen illegale Geschäfte getätigt zu haben. (dab/sda)

Das Bezirksgericht Zürich hat den ehemaligen Elvetino-Chef Wolfgang Winter am Freitag zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Der 68-Jährige soll ein Jahr absitzen, für den Rest der Freiheitsstrafe gilt eine zweijährige Probezeit.

Das Kantonsstrafgericht Lugano hat am Mittwoch eine Tessinerin wegen Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die pensionierte Krankenschwester sieben Personen in den Freitod begleitete.