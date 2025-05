Polizeirapport

Motorradfahrer fährt in Trimbach SO 15-jährige Fussgängerin an

Ein 40-jähriger Motorradfahrer hat am Donnerstagmittag in Trimbach SO eine 15-Jährige auf einem Fussgängerstreifen angefahren. Während die Fussgängerin leicht verletzt wurde, zog sich der Zweiradlenker beim Sturz erhebliche Verletzungen zu.

An diesem Ort in Trimbach ereignete sich der Unfall. Bild: kantonspolizei solothurn

Beide Unfallbeteiligten wurden gemäss einer Mitteilung der Polizei Kanton Solothurn vom Freitag in ein Spital gebracht. Der Unfall hatte sich gemäss Polizeiangaben auf der Baslerstrasse kurz nach 13 Uhr ereignet. Die Ursache ist noch unklar und wird nun abgeklärt. (dab/sda)