Die beiden 18-Jährigen sollen den IS unterstützt haben. Bild: AP Raqqa Media Center of the Islamic State group

Terroranklage in Schaffhausen: 18-Jährige sollen IS unterstützt haben

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Die Schaffhauser Jugendanwaltschaft hat gegen zwei 18-Jährige Anklage wegen Unterstützung von Terrorismus erhoben. Sie wurden 2024 verhaftet und verdächtigt, Anschläge geplant zu haben.

Die beiden 18-Jährigen müssen sich wegen mehrfacher Unterstützung einer terroristischen Organisation vor Gericht verantworten, wie die Schaffhauser Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Nach der Verhaftung der Beiden hiess es, der Schweizer und der Italiener sollen die verbotene Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS) unterstützt haben. Sie sollen Sprengstoffanschläge in der Schweiz mitgeplant haben. Wie die Schaffhauser Staatsanwaltschaft gegenüber Keystone-SDA bestätigte, ist die Planung von Anschlägen weiterhin Teil der Anklage.

Zum Zeitpunkt der Verhaftung waren die Beschuldigten 15 und 16 Jahre alt. Entsprechend findet die Verhandlung vor dem Jugendgericht statt. Wann genau, ist noch offen.

Kontakte nach Deutschland

Die beiden Teenager wurden am Osterwochenende 2024 verhaftet, zusammen mit einem 18-jährigen mutmasslichen Mitstreiter, einem Schweizer aus dem Kanton Thurgau, mit dem sie in Kontakt gestanden haben sollen. Gegen den 18-Jährigen ermittelt die Bundesanwaltschaft (BA).

Gemäss der BA gibt es eine Verbindung zwischen den Schweizer Ermittlungen und ähnlichen Ermittlungen in Deutschland. Auch dort wurden über die Ostertage vier 15- und 16-jährige Jugendliche wegen Terrorverdachts und möglicher IS-Unterstützung verhaftet.

Die drei Beschuldigten aus dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie der Beschuldigte aus Baden-Württemberg sollen in einer Chatgruppe Anschlagspläne auf Polizeistationen, Kirchen oder Synagogen diskutiert haben. Dabei sollen sie sich bereit erklärt haben, ein Verbrechen zu begehen. (pem/sda)