Die Schweizer Armee präsentiert eine F/A-18 auf der Axalp. BILD: VBS

Überraschendes Urteil zum F/A-18-Absturz: Nur einer der beiden Angeklagten ist schuldig

Die Militärjustiz arbeitet nach sieben Jahren den Tod eines 27-jährigen Piloten auf. Um 16 Uhr hat die Urteilsverkündung begonnen. Wir berichten aus dem Gerichtssaal.

Andreas Maurer / ch media

Worum geht es?

Am 29. August 2016 zerschellte eine F/A-18 in den Schweizer Alpen. Ein 27-jährige Pilot starb. Siebeneinhalb Jahre später stehen ein Fluglotse und ein Militärpilot vor dem Militärgericht. Ein militärischer Staatsanwalt wirft ihnen fahrlässige Tötung vor und fordert bedingte Freiheitsstrafen von 9 und 12 Monaten.

Der Pilot soll zu steil gestartet sein, weshalb der nachfolgende Flugschüler den Radarkontakt zu ihm verlor. Darauf fragte dieser den Fluglotsen um Hilfe, der ihm eine falsche Mindestflughöhe funkte. Darauf krachte der Kampfjet in den Hinter Tierberg im Sustenmassiv.

Warum ist das wichtig?

In hundert Jahren verzeichnete die Luftwaffe 350 Unfalltote. In jüngster Zeit sind Todesfälle aber seltener geworden. Deshalb gilt es aus jedem Unfall etwas zu lernen.

In diesem Fall behauptete der Lotse vor Gericht überraschend, er sei für Kollisionen mit dem Boden gar nicht verantwortlich. Er habe verhindern wollen, dass die Jets kollidierten. Ist diese Argumentation haltbar?

Wie lautet das Urteil?

Das Militärgericht verkündet sein Urteil zuerst in Kurzform:

Der Fluglotse ist schuldig wegen fahrlässiger Tötung. Das Gericht verurteilt ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 170 Franken. Er muss also 10'000 Franken zahlen, falls er innert zweier Jahre rückfällig wird, und er muss die Hälfte der Gerichtskosten von 80'000 Franken übernehmen.

ist schuldig wegen fahrlässiger Tötung. Das Gericht verurteilt ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 170 Franken. Er muss also 10'000 Franken zahlen, falls er innert zweier Jahre rückfällig wird, und er muss die Hälfte der Gerichtskosten von 80'000 Franken übernehmen. Der Pilot wird vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen.

Oberstleutnant Markus Hofer präsidiert das Gericht und begründet das Urteil. Er beurteilt die 6000 Seiten starke Aufarbeitung der Militärjustiz als seriös. Doch das Verfahren habe lange, sehr lange gedauert. Das bedeute eine enorme Belastung für die Beschuldigten und die Angehörigen des Opfers. «Es bleibt zu hoffen, dass mit dem heutigen Urteil ein Schlussstrich gesetzt und Frieden gefunden werden kann», sagt er. Eine wichtige Funktion eines Strafprozesses sei der Rechtsfrieden.

Er lobt den Lotsen, der mit einer Beileidsbekundung in seinem Schlusswort dazu beigetragen habe. «Das ist Ihnen anzurechnen», sagt der Gerichtsvorsitzende. Dennoch stehe er in der Verantwortung. Deshalb sei er schuldig. Er habe in einer Stresssituation einen fehlerhaften Entscheid gefällt, den er noch zu korrigieren versucht, aber es nicht mehr geschafft habe.

Beim Piloten hingegen sieht das Gericht keine Verantwortung. Es sei ein unglücklicher Umstand, dass der Pilot den fehlerhaften Funkspruch nicht gehört und deshalb nicht habe korrigieren können. Es handle sich um unglückliche Umstände. Der eine Jet sei zu steil, der andere zu flach gestartet. So sei die Radarverbindung verloren gegangen. Der Pilot habe den Unfall damit aber nicht kausal verursacht.

Umstritten ist, ob das Militärgericht für die Beurteilung des Lotsen überhaupt zuständig ist. Das Gericht bejaht dies, da der Skyguide-Lotse für die Schweizer Armee arbeitete. Als Beauftragter der Armee unterstehe er dem Militärstrafgesetz.

