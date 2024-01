Ein F/A-18 Kampfjet der Schweizer Armee auf dem Flugplatz Meiringen. Bild: Keystone

Protokoll zeigt, warum F/A-18 in den Alpen zerschellte – jetzt beginnt der Prozess

Vor sieben Jahren zerschellte eine F/A-18 in den Alpen. Jetzt stehen ein Fluglotse und ein Pilot vor dem Militärgericht. Wird künstliche Intelligenz einen solchen Unfall in Zukunft verhindern können?

Andreas Maurer / ch media

Die Sicht auf dem Militärflugplatz Meiringen ist am 29. August 2016 gut, nur einige tiefe Wolkenfetzen hängen in der Luft, der Wind ist wechselhaft und das Thermometer zeigt 20 Grad. Doch ab 1000 Metern über Meer beginnt eine geschlossene Wolkendecke.

Zwei Kampfjets des Typs F/A-18 rollen auf die Piste. Sie wollen den Luftkampf über dem Sustenhorn und dem Dammastock trainieren. Dabei üben die Piloten Manöver, um ein gegnerisches Flugzeug abzuschiessen. Normalerweise kehren sie nach 45 Minuten wieder zurück, kurz bevor sie das Kerosin aufgebraucht haben. Doch beim Start kommt es innert Sekunden zu einer Verkettung unglücklicher Umstände.

Um 16:00:47 Uhr löst der Pilot der ersten Maschine die Bremse. Er ist der «Leader» und weist seinem Kollegen den Weg. Dieser heisst in der Sprache der Luftwaffe «Trailer», Anhänger, und startet nach 15 Sekunden. In den Wolken sehen sie einander nicht mehr. Deshalb folgt der «Trailer» seinem «Leader» mit dem Bord-Radar.

Doch der «Leader» sticht in einem steileren Winkel durch die Wolkendecke als sein Kollege. Deshalb verliert dieser den Radarkontakt zu ihm und funkt dem Fluglotsen im Tower von Meiringen den Vorfall. Der Pilot ist nervös und sucht die Worte. Es werden seine letzten sein. Nachfolgend das leicht gekürzte Funkprotokoll.

Dieses Foto wurde am 29. August 2016 aufgenommen. In der Bilddatenbank der nationalen Nachrichtenagentur der Schweiz (sda) heisst es dazu: «Schlechtes Wetter in Richtung Sustenpass in Meiringen. Im Gebiet des Sustenpasses wird seit Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr eine F/A-18 der Schweizer Luftwaffe vermisst. Über das Schicksal des Piloten sei zurzeit nichts bekannt, teilte das Eidgenössische Verteidigungsdepartement mit.» Bild: KEYSTONE

16:02:05, Trailer: «Trailer ehh is ehh broke lock.» (Er meldet den Abbruch der Radarverbindung. Der offizielle Ausdruck dafür wäre «break lock», doch die Beteiligten in Meiringen verwenden einen Slang.)

16:02:16, Lotse: «Trailer roger, cleared level FL190.» (Er gibt ihm die Erlaubnis, bis auf eine Flughöhe von knapp 6000 Metern über Meer aufzusteigen.)

16:02:16, Trailer: «Cleared FL 190, Trailer.» (Er bestätigt die Flughöhe.)

16:02:28, Lotse: «Trailer confirm you have radar contact with the Leader?» (Der Trailer soll bestätigen, ob er Radarkontakt zum Leader hat.)

16:02:32, Trailer: «…uhhh, unable…» (Er verneint stotternd.)

16:02:38, Lotse: «Level off at ehhh FL100.» (Das ist der verhängnisvolle Fehler: Der Lotse nennt die falsche Flughöhe. Flughöhe 100 entspricht 3000 Metern über Meer. Richtig wäre Flughöhe 150; 4000 Meter über Meer. Diese Zahlen lernen die Piloten und der Lotse im Briefing vor dem Start. Flughöhe 100 galt am Morgen, als die Jets Richtung See starteten. 150 gilt bei den Starts Richtung Gebirge. Vermutlich hatte der Lotse die richtige Zahl im Kopf, doch er sprach die falsche aus.)

16:02:50, Lotse: «And ehh Leader and Trailer contact Batman.» (Der Lotse übergibt an die Flugsicherung in Dübendorf, genannt Batman.)

Die Piloten wechseln die Funkfrequenz und sind sie vom Tower in Meiringen deshalb nicht mehr erreichbar. Wenige Sekunden später bemerkt der Fluglotse seinen Fehler. Er versucht die Einsatzzentrale der Luftwaffe in Dübendorf per Telefon zu erreichen. Doch es ist zu spät.

59 Sekunden nach der falschen Höhenangabe zerschellt der Jet am Sustenpass auf einer Höhe von 3319 Metern über Meer. Wer die Geografie kennt, weiss dass die angegebene Flughöhe zu tief war. Die Bergspitzen ragen hier bis 3500 Meter in die Höhe.

Der Pilot stirbt mit 27 Jahren. Der Kampfjet mit einem Buchwert von 29 Millionen Franken zerberstet in einem Feuerball.

Ein Helikopter der Rega und ein Militärhubschrauber beteiligen sich an der Suche nach dem vermissten F/A-18-Piloten des Schweizer Militärs über dem Chelengletscher im Osten des Hinter Tierbergs in Göschenen, Schweiz, 31. August 2016. Das Wrack des vermissten F/A-18-Kampfjets wurde am 30. August in den Bergen in der Nähe des Sustenpasses gefunden. Bild: EPA/KEYSTONE

Die Militärjustiz benötigt mehr als sieben Jahre, um den Fall vor Gericht zu bringen. In dieser Zeit produziert sie 5500 Seiten Akten. Jetzt beginnt der Strafprozess. Vor dem Militärgericht, das in Muttenz BL tagt, klagt ein militärischer Staatsanwalt den Leader und den Lotsen wegen fahrlässiger Tötung an. Dafür droht ihnen bis zu drei Jahre Gefängnis. Der Ankläger wirft beiden vor, sie hätten den Tod des 27-Jährigen verhindern können, wenn sie sich an das Standardvorgehen gehalten hätten.

Wäre der Pilot nicht so steil gestartet, hätte sein Kollege den Radarkontakt nicht verloren. Als Fluglehrer der Patrouille habe er gegenüber seinem Flugschüler eine besondere Verantwortung und hätte besonders vorsichtig vorgehen sollen.

Und der Lotse hätte die richtige Zahl zuerst aufschreiben, dann befehlen, die ausgesprochene Zahl ebenfalls notieren und so kontrollieren sollen. Mit pflichtgemässer Aufmerksamkeit hätte er den Unfall gemäss der Anklage verhindern können. Doch er sei unkonzentriert gewesen.

Vor der Verhandlung posieren die Militärrichter in Muttenz für die Medien. Bild: CH media / andreas Meier

Wird die Technik solche Unfälle in Zukunft verhindern?

Hennric Jokeit ist Professor für Neuropsychologie und erforscht das menschliche Gedächtnis. Auf Anfrage analysiert er den Fall. Er führt den Fehler des Fluglotsen auch auf das menschliche Gehirn zurück. Und sagt:

«Solche Alltagsfehler können unter bestimmten Umständen jedem oder jeder passieren. Stresssituationen führen dazu, dass wir Informationen, die wir erst frisch gespeichert haben, nicht immer sofort zuverlässig abrufen können.»

Unser Gehirn sei nicht dafür optimiert, in einer Stresssituation eine kognitive Leistung unter Zeitdruck hundert Prozent korrekt zu erbringen. Künstliche Intelligenz und Algorithmen könnten das viel besser, meint er.

Den Unfall bezeichnet der deshalb auch als Tragödie der Technologiegeschichte, die in Zukunft wohl verhindert werden könne. Er ist überzeugt:

«In einigen Jahren werden Fluglotsen von künstlicher Intelligenz unterstützt, die einen möglicherweise falschen Funkspruch erkennt und warnt.»

Funksprüche wären prädestiniert dafür, dass künstlicher Intelligenz diese verstehen und überwachen könnte. Denn sie sind standardisiert und so gewählt, dass sie auch bei schlechter Verbindung verstanden werden können.

Eigentlich hat die F/A-18 schon heute ein Warnsystem, das zu nahe Distanz zum Gebirge anzeigen sollte. Doch es ist so eingestellt, dass es erst etwa drei Sekunden vor dem Aufprall Alarm schlägt, also dann, wenn es zu spät ist. Die Luftwaffe begründet dies damit, dass das System bei Manövern in den Alpen sonst dauernd piepsen würde.

Was hat Priorität, die Mission oder die Sicherheit?

In der militärischen Luftfahrt gilt ein anderes Prinzip als in der zivilen. Es gilt nicht «Safety first», sondern «Mission first». Zuerst kommt nicht die Sicherheit, sondern die Mission - gefolgt vom Zusatz «Safety always». Dennoch nimmt die Luftwaffe gewisse Abstriche bei der Sicherheit in Kauf.

Als Notfallorganisation geht sie nach so einem Unfall auch relativ rasch wieder zur Tagesordnung über. Wenige Tage danach schreiben die Piloten der F/A-18-Staffel dem Lotsen eine Karte, in der sie ihm ihr volles Vertrauen aussprechen. Heute erinnert ein Gedenkstein auf dem Flugplatz in Payerne, wo der verunfallte Pilot stationiert war, an den Verstorbenen.

Für die Lotsen scheint es schwieriger zu sein, den Fall zu verarbeiten. Denn er bedeutet, dass sie mit ihrer täglichen Arbeit ständig mit einem Bein im Gefängnis stehen. Gleich fünf Skyguide-Mitarbeiter des Meiringer Teams sind vor Gericht als Zeugen geladen. Skyguide ist die einzige Flugsicherung in Europa, die sowohl den militärischen als auch den zivilen Verkehr überwacht.

Schlechtes Timing: Der Prozess findet in einer heiklen Zeit statt

Viele Skyguide-Mitarbeiter werden den Prozess gegen ihren Kollegen mit Sorge verfolgen. Die Gerichtsverhandlung findet zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt statt. Vom Flugplatz Meiringen aus überwachen die Lotsen den Luftraum während den Ukraineverhandlungen und dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Es ist der wichtigste Einsatz des Jahres - der einzige, bei dem die Kampfjets bewaffnet sind.

Fünf Tage vorher, am 9. Januar um 16 Uhr, wird das Militärgericht sein Urteil verkünden. Die Lotsen haben das Gericht um einen anderen Termin gebeten. Denn in dieser Zeit müssen sie sich eigentlich besonders gut auf ihre Arbeit konzentrieren können. Doch das Gericht ist nicht darauf eingegangen.

Beide Angeklagten verlangen einen Freispruch. Verteidiger Till Gontersweiler sagt: «Der Pilot hat keinen Fehler gemacht. Das zeigt ein unabhängiges fliegerisches Gutachten.» Er wird wohl argumentieren, gewisse Abweichungen vom Standardvorgehen seien normal.

Der Lotse dirigiert bis heute Kampfjets durch den Schweizer Himmel. Seine Arbeitgeberin steht hinter ihm.