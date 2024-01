Nach tödlichem Unfall am Sustenpass: Flugverkehrsleiter und Armeepilot vor Gericht

Ein Helikopter der Schweizer Rettungsflugwacht Rega sucht nach dem vermissten F/A-18 Piloten neben Wrackteilen, August 2016. Bild: keystone

Ein Flugverkehrsleiter von Skyguide und ein Pilot der Schweizer Luftwaffe müssen sich nach dem tödlichen F/A-18-Absturz am Sustenpass 2016 in Muttenz BL ab heute Donnerstag vor dem Militärgericht verantworten. Sie sind beide unter anderem wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Des Weiteren lautet die Anklage auf fahrlässige Nichtbefolgung von Dienstvorschriften, auf fahrlässige Störung des öffentlichen Verkehrs sowie auf fahrlässigen Missbrauch und Verschleuderung von Material, wie die Schweizerische Militärjustiz bereits am 3. April mitteilte. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Zum Unfall war es am 29. August 2016 beim Kampftraining einer Zweier-Patrouille mit F/A-18-Flugzeugen gekommen. Ein 27-jähriger Militärpilot prallte in eine Felswand und starb. Das Flugzeug und mit ihm der Flight data recorder («Blackbox») wurden vollständig zerstört. Die Untersuchungsrichter konnten also nicht auf die Daten aus dem verunglückten Flugzeug zurückgreifen.

Die Patrouille war vom Militärflugplatz Meiringen BE aus gestartet. Der später Verunglückte wollte seinem vorausfliegenden Leader wegen schlechter Sichtverhältnisse mittels Radar folgen. Die Aufschaltung des Radars auf dasjenige des Leaders sei aber misslungen – möglicherweise, weil der Leader die Steigflug-Vorgaben für das Startverfahren nicht vollständig eingehalten habe.

Daraufhin habe der noch wenig erfahrene nachfolgende Pilot für weitere Instruktionen Kontakt zum Flugverkehrsleiter in Meiringen aufgenommen.

Falsche Angabe der Mindestflughöhe

Der Skyguide-Mitarbeiter habe dem Piloten dann fälschlicherweise eine Flughöhe von 10'000 Fuss (3048 Meter) vorgegeben – eine Vorgabe für einen Start in Richtung Westen. Beim vorliegenden Start in Richtung Ostern hätte die Mindestflughöhe aber 15'000 Fuss (4572 Meter) betragen. Der Pilot schoss sodann nur 58 Sekunden nach der fehlerhaften Anweisung auf einer Höhe von 3319 Meter – rund elf Meter unterhalb des Grats – in die Felswand.

Spuren des Unglücks an der Unfallstelle. Bild: KEYSTONE

Der Skyguide-Mitarbeiter von Meiringen habe seinen Fehler zwar bemerkt. Er konnte diesen dem Piloten aber nicht mehr mitteilen, weil er ihn angewiesen habe auf den Funkkanal der Flugsicherung in Dübendorf zu wechseln.

Die heute Donnerstag beginnende Hauptverhandlung des Militärgerichts 2 in Muttenz ist auf vier Tage angesetzt. Das Urteil soll am 9. Januar eröffnet werden. (sda)