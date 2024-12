Der Beschuldigte nahm mutmasslich sexuelle Handlungen an den Kindern vor, zwang sie, solche an ihm vorzunehmen und nötigte die Brüder zudem, die Handlungen aneinander vorzunehmen. Dabei filmte er die Opfer vielfach und stellte daraus pornografisches Material her.

Ein 74-jähriger Schweizer muss sich am Dienstag vor dem Luzerner Kriminalgericht wegen mehrfachem Menschenhandel sowie mehrfachen sexuellen Handlungen an acht minderjährigen Knaben verantworten. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren sowie eine ordentliche Verwahrung.

Angriff auf Ambri-Fans: Polizei verhaftet 17 Personen – es geht auch um versuchte Tötung

Ultras des FC Lugano sollen einen am Boden liegenden Fan des HC Ambri-Piotta gegen den Kopf getreten haben. Jetzt hat die Tessiner Polizei 17 Personen verhaftet.

Sie benutzen auch andere Sportveranstaltungen, um Unruhe zu stiften. Ultras des FC Lugano haben am 11. Oktober das Hockeyderby zwischen Ambri und Lugano (2:1 für das Heimteam) besucht und nach der Partie Jagd auf Ambri-Fans gemacht. Sie seien zu einer eigentlichen Bestrafungsexpedition aufgebrochen, berichtete das Radio und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz (RSI). Die Ultras organisierten sich in Chats, verfolgten Ambri-Anhänger mit dem Auto und hielten zuerst in Bars in Tesserete und Taverne Ausschau nach ihnen. Fündig wurden sie schliesslich in der Nähe des Bahnhofs von Rivera. Um 1.30 Uhr gingen die Ultras brutal auf Ambri-Fans los. Rund 20 Personen waren in den Vorfall verwickelt. Als die Polizei auftauchte, waren sie verschwunden.