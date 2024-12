Nach Sarco-Todesfall in Schaffhausen: Tatverdächtiger aus U-Haft entlassen

Ein Tatverdächtiger in Zusammenhang mit dem Einsatz der Suizidkaspel Sarco in Merishausen SH ist aus der Haft entlassen worden. Die Staatsanwaltschat wirft dem Co-Präsidenten von «The Last Resort» nicht mehr vor, ein vorsätzliches Tötungsdelikt begangen zu haben.

So sieht eine Sarco-Kapsel aus. Bild: keystone

Aufgrund des neusten Ermittlungsstandes besteht nach wie vor ein dringender Tatverdacht betreffend der Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord, wie die Staatsanwaltschaft Schaffhausen am Montag mitteilte.

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

Die Suizidkapsel Sarco kam Ende September im Kanton Schaffhausen zum Einsatz. Mehrere Personen wurden danach verhaftet. Der Co-Präsident der Organisation «The Last Resort» sass bis am Montag in Untersuchungshaft. (dab/sda)