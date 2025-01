Grossaufgebot bei Rockerprozess in Bern: Hells Angels vs. Bandidos

Gemäss der «Berner Zeitung» ist die Polizei wieder mit einem Grossaufgebot vor Ort. Das Gebiet um das Amtshaus soll gesichert werden. Dazu kommt, dass in dieser Woche auch die Berner Young Boys ein Heimspiel in der Champions League abhalten. Dies ist ebenfalls ein Grund, wieso diese Woche die meisten Polizeiwachen im Kanton geschlossen haben. Somit soll ausreichend Personal für die Einsätze zur Verfügung stehen. (sda/kek)

Zur Auseinandersetzung kam es in Belp, wo Bandidos-Mitglieder eine Geburtstagsparty feierten. Der Gewaltexzess mit Schlaginstrumenten, Messern und Schusswaffen forderte mehrere Schwerverletzte.

Hintergrund des Streits vom Mai 2019 war, dass die im Ausland aktiven Bandidos in der Schweiz einen Ableger gründen wollten. Das passte den Platzhirschen – den Hells Angels – nicht. Schon davor provozierten Mitglieder der Bandidos an einer Motorradausstellung im Kanton Freiburg, als sie mit dem Bandidos-Logo aufkreuzten. Zusammen mit den befreundeten Berner Broncos wollten die Hells Angels die Bandidos deshalb mit Gewalt vertreiben.

Mitglieder der Bandidos stehen vor dem Gerichtsgebäude, während dem Prozess, am Montag, 30. Mai 2022, in Bern.

Mitglieder der Bandidos stehen vor dem Gerichtsgebäude, während dem Prozess, am Montag, 30. Mai 2022, in Bern. Bild: keystone

Das Regionalgericht verhängte zum Teil hohe Strafen. Ein 37-jähriger Schweizer wurde zu acht Jahren Freiheitsstrafe wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt. Er soll bei der Fehde 2019 in Belp mit einer durchgeladenen Pistole einem Gegner auf den Kopf geschlagen haben. Durch einen Schuss aus der Pistole wurde ein weiterer Mann verletzt.

Der Berner Rockerprozess geht in die nächste Runde. Das Obergericht überprüft ab Montag die Urteile gegen acht Mitglieder verfeindeter Rockerbanden, die sich 2019 eine blutige Auseinandersetzung geliefert hatten.

