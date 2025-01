«Prügelnacht» der Hells Angels: Luzerner Jungparteien wehren sich

Neonazi-Treffen in Rüti ZH: Zwei Männer an Zürcher Gericht verurteilt

Am Dienstag hatte die Betriebskommission des Seminar-, Kultur- und Begegnungszentrums St. Michael den Organisatoren der Kampfnacht grünes Licht erteilt. Die Kommission erklärte, ähnliche Kickbox-Veranstaltungen hätten bereits mehrfach in den Räumen des Zentrums stattgefunden. Zudem stehe der Anlass unter der Aufsicht der International Sport Kickboxing Association (Iska).

Fünf Luzerner Jungparteien haben sich in einem offenen Brief gegen die im Zentrum St. Michael in Littau geplante Kampfsport-Veranstaltung ausgesprochen. Laut Recherchen des Blick steht hinter dem Event die Rockergruppe Hells Angels und teilnehmen soll auch ein mutmasslich Rechtsextremer. Die Jungparteien fordern die Kirchgemeinde St. Theodul-Littau nun auf, der rechtsextremen Szene keine Plattform zu bieten und den Anlass abzusagen.

CSS-Chefin zur Fettweg-Spritze: «2025 budgetieren wir für Wegovy 50 Millionen Franken»

Philomena Colatrella ist Chefin der CSS mit Sitz in Luzern mit 2800 Mitarbeitenden. Sie spricht über die hohen Kosten der Fettwegspritzen, neue Modelle für eine bessere Versorgung – und die finanzielle Situation der grössten Krankenkasse der Schweiz.

Ein turbulentes Jahr hat die CSS hinter sich: Der grösste Grundversicherer der Schweiz feierte sein 125-jähriges Bestehen. Die CSS hielt aber nicht nur Geschenke bereit, sondern musste auch die Prämien relativ stark erhöhen, weil die Reserven tief sind. CEO Philomena Colatrella ist aber voller Zuversicht, nachdem die Bevölkerung im November einer wichtigen Gesundheitsreform zugestimmt hat. Sie sagt, was die Kosten am stärksten treibt, was Gesundheits-Apps können und was 2025 zu tun ist.