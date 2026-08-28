Nach Brand in Thusis mit 4 Toten: Anklage wegen Totschlags

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Vergangene Woche brannte in Thusis ein Restaurant nieder. Bild: keystone

Nach dem schweren Brand in Thusis GR vor einer Woche, bei dem vier Menschen ihr Leben verloren, hat die Bündner Staatsanwaltschaft nun gegen eine Person Anklage wegen mehrfachen Totschlags und fahrlässiger Körperverletzung erhoben. Dies berichtete RSI am Freitagabend.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Anklage und dass die Person in Untersuchungshaft sitze. Zudem gab sie weitere Details zu den Opfern bekannt. Bei den Verstorbenen handle es sich demnach um einen 32-jährigen Portugiesen, einen 57-jährigen Bulgaren sowie zwei Rumänen im Alter von 35 respektive 44 Jahren.

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Wegen der Komplexität der Ermittlungen sei es derzeit nicht möglich, Angaben zur Brandursache zu machen, hiess es weiter. (cpf)