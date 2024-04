Mutter soll zwei Töchter getötet haben – Prozess in Solothur beginnt

Bild: sda

Mutter soll zwei Töchter getötet haben – Prozess in Solothurn beginnt

Vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt in Solothurn steht am (heutigen) Dienstag eine 41-jährige Frau. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt die Frau, ihre beiden kleinen Töchter getötet zu haben. Das Urteil wird voraussichtlich am Freitag eröffnet.

Zur Tat kam es am Morgen des 16. Januar 2021 in der Wohnung in Gerlafingen SO, in der die Schweizerin mit ihren drei Töchtern lebte. Die beiden Jüngeren soll sie laut Anklage mit einem Messer getötet haben. Die damals 12-jährige älteste Tochter überlebte. Ob sie sich zur Tatzeit in der Wohnung befand, wurde nicht bekannt gegeben.

Anklage auf mehrfachen Mord

Die Kantonspolizei war an jenem Samstagmorgen informiert worden, dass in der Wohnung zwei Kinder im Schulalter verstorben seien, wie es in der damaligen Medienmitteilung der Kantonspolizei zum Gewaltverbrechen hiess.

Die Mutter der Kinder wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft hat sie in der Untersuchung die Taten gestanden. Sie befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug.

Die Staatsanwaltschaft klagt die Frau des mehrfachen Mordes, eventuell der mehrfachen vorsätzlichen Tötung an. Welche Strafe beantragt wird, ist nicht bekannt.

Es droht bis zu lebenslänglich

Für Mord sieht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe zwischen zehn Jahren und lebenslänglich vor. Vorsätzliche Tötung wird laut Gesetz mit Freiheitsentzug nicht unter fünf Jahren bestraft.

Die Hintergründe und Umstände der Tat wurden von den Behörden nicht bekannt gegeben. Medienberichten zufolge lebte die Angeklagte mit ihren Töchtern von ihrem Partner getrennt. (yam/sda)