Bundesversammlung bestätigt Bundesanwalt Blättler im Amt

Die drei Kandidaten hätten sich in der Anhörung indes bereiterklärt, im Interesse der Bundesanwaltschaft nicht gleichzeitig in Pension zu gehen. (sda)

Vermieden werden soll, dass das Trio an der Spitze der Bundesanwaltschaft praktisch gemeinsam in den Ruhestand geht. Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft habe vor dem «systemischen Risiko» der praktisch gleichzeitigen Pensionierung Blättlers - er hat Jahrgang 1959 - sowie von Montanari und Rayroud gewarnt, schrieb die Gerichtskommission dazu.

Viele der Straftaten würden heute in der digitalen Welt ausgeübt, hielt Blättler weiter fest. «Wir müssen uns entsprechend aufstellen, das wird in Zukunft mehr Leute brauchen mit den nötigen Kenntnissen.» Insgesamt brauche «die ganze Welt der Strafverfolgung» mehr Mittel. Man dürfe nicht zuschauen.

Blättler ist seit Januar 2022 Bundesanwalt. Seinem Vorgänger Michael Lauber waren informelle Treffen mit Fifa-Chef Gianni Infantino zum Verhängnis geworden. Er nahm Mitte 2020 unter grossem öffentlichen Druck den Hut. Seit seinem Amtsantritt sei wieder Ruhe eingekehrt in der Bundesanwaltschaft, stellte die Gerichtskommission nun fest.

Bundesanwalt Stefan Blättler und seine Stellvertreter Ruedi Montanari und Jacques Rayroud sind wiedergewählt. Die Vereinigte Bundesversammlung hat am Mittwoch alle drei für die Amtszeit 2024 bis 2027 bestätigt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Darum wird die Schweiz am 14. Juni violett

Rammstein passt Auftritt in München an – und Lindemann fällt kurz aus der Rolle

Die ukrainische Offensive rollt – alles, was du wissen willst, in 4 Punkten

Jetzt flattern die Mieterhöhungen rein – so wirst du nicht über den Tisch gezogen

Das System «Row Zero» – was über den Fall bis jetzt bekannt ist

Tankcontainer verliert auf A2 bei Pratteln BL Essigsäure

Ein Sattelmotorfahrzeug mit Tankcontainer hat am Dienstagmorgen auf der A2 bei Pratteln BL eine unbekannte Menge an Essigsäure verloren und damit eine rund einstündige Totalsperre der Autobahn in Richtung Basel ausgelöst. Zwei Personen mussten zur ärztlichen Kontrolle.