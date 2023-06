Hinter den Server-Überlastungsangriffen soll eine Gruppierung stecken, die sich «NoName» nennt und gegen Ziele im Westen vorgeht. Der aktuelle Anlass: Heute ist ein russischer Nationalfeiertag.

Mehrere Webseiten der Bundesverwaltung sind am Montag vorübergehend nicht mehr erreichbar gewesen. Grund war ein sogenannter DDoS-Angriff auf die Systeme der Bundesverwaltung.

Am Montagmorgen waren auch Online-Dienste der SBB von Server-Überlastungsangriffen betroffen, wie eine Sprecherin gegenüber watson bestätigte.

Hinter den Angriffen stecken unbekannte russische Hacktivisten, denen die westliche Unterstützung für die von Russland überfallene Ukraine ein Dorn im Auge ist.

Die Spezialisten der Bundesverwaltung hätten den Angriff rasch bemerkt und Massnahmen getroffen, um die Erreichbarkeit der Webseiten und Anwendungen so rasch wie möglich wieder herzustellen, teilte das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am Montag mit.

Online zum Angriff bekannt habe sich die Gruppierung «NoName». Diese Gruppierung sei auch hinter dem vergangene Woche bekannt gewordenen Angriff auf parlament.ch.

Bei einem DDoS-Angriff geht es darum, Webseiten und Anwendungen mit gezielten Anfragen so zu überlasten, dass sie nicht mehr erreichbar sind. Daten fliessen aber keine ab.

Die DDoS-Attacken sind offenbar eine Vergeltungsmassnahme wegen der gegen Russland verhängten wirtschaftlichen Sanktionen. Die gleiche Gruppe hatte auch schon das italienische Militär online attackiert, nachdem die italienische Premierministerin Giorgia Meloni ihre Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck gebracht und deren Kriegsanstrengungen ihre volle Unterstützung zugesichert hatte.

Ausserdem gab es in den vergangenen Monaten durch «NoName» zahlreiche DDoS-Attacken auf europäische Logistik- und Transportunternehmen.

Neben Angriffen auf westliche Regierungsbehörden und Logistikunternehmen hat die pro-russische Hacktivisten-Gruppe aber auch die Ukraine im Visier.

Erstmals traten die unbekannten Cyberkriminellen im März 2022 in Erscheinung. Damals bekannten sie sich zu DDoS-Attacken auf ukrainische, amerikanische und europäische Websites von staatlichen Organisationen und Behörden, Medienhäusern und privaten Unternehmen.

Bei DDoS-Attacken handelt es sich nicht um Hackerangriffe, denn die Täter dringen dabei nicht in geschützte fremde IT-Systeme ein, sondern bombardieren über das Internet zugängliche Server mit massenhaften Anfragen.

Der 12. Juni ist ein russischer Nationalfeiertag. Die Hacktivisten-Gruppe hat auf einem Telegram-Kanal eine entsprechende Mitteilung (auf Englisch) veröffentlicht.