Schweiz

Justiz

Aargauer Obergericht spricht Hochseilartist Freddy Nock frei



Aargauer Obergericht spricht Hochseilartist Freddy Nock frei

Bild: keystone

Freddy Nock hat nicht versucht, seine Frau zu töten. Das Aargauer Obergericht sprach den Hochseilartisten am Dienstag frei. Es gebe keine objektiven Beweismittel. Das Bezirksgericht Zofingen hatte Nock zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt.

Das Obergericht begründete den Freispruch damit, dass es unter anderem keine tatnahen Aussagen gebe. Es sei unklar, was genau passiert sei. Die beiden hätten offenbar eine «toxische Beziehung» gehabt.

Vor Gericht schilderte Nocks Noch-Ehefrau noch einmal, was 2008 und 2013 aus ihrer Sicht passiert sei. 2008 soll Freddy Nock sie gewürgt und danach über das Treppengeländer gehalten und sie gefragt haben: «Wottsch abegheie?» Beim zweiten angeklagten Vorfall 2013 soll er seine Ehefrau im Hotelzimmer nach den Swiss Awards geschlagen und ihr ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben. So lange, bis sie sich totgestellt hat.

Die Tochter aus erster Ehe schilderte vor Gericht unter Tränen, dass sie aus dem Nebenzimmer den Streit gehört habe. Schreie und Schläge.

Nocks leibliche Tochter aus erster Ehe war an jenem Abend ebenfalls im Hotelzimmer. Auch sie musste vor Obergericht als Zeugin gegen ihren Vater aussagen, sagte jedoch, dass sie sich nicht mehr erinnere, sie den Vorfall verdrängt habe. Der Gerichtspräsident will wissen, warum sie weine: «Weil ich Angst habe um meinen Papi.»

Auch die Ehefrau schilderte die Vorfälle aus ihrer Sicht. Erzählte, Freddy Nock sei ein Kontroll-Freak, der sie habe erniedrigen wollen. Sie habe aber nie jemanden von den Tätlichkeiten und Streitereien erzählt. «Ich wollte nicht, dass es rauskommt und unsere Beziehung kaputt geht», sagte sie. Sie hält auch fest, dass sie nie zur Polizei gegangen wäre. Sie habe der Polizistin nur davon erzählt, weil diese sie gefragt habe.

Immer wieder relativierte die Ehefrau auch die Härte der Gewalt. Freddy Nock sei «mega stark». Sie glaube nicht, dass er voll zugeschlagen habe. Aber sie erinnert sich an eine Beule am Kopf und blaue Flecken am Kinn nach dem Vorfall im Hotelzimmer.

Vor dem Bezirksgericht Zofingen, wo der erstinstanzliche Prozess gegen den Hochseilartisten stattgefunden hatte, verzichtete Freddy Nock darauf, auszusagen. Anders vor Obergericht. Er erzählt von verschiedenen Streitereien und Diskussionen, davon, dass sie ihn zwischen die Beine getreten hat.

In Bezug auf die beiden Vorfälle in der Anklageschrift erzählt er aber eine ganz andere Geschichte. Er habe sie nie über das Treppengeländer gehoben. «Das habe ich nicht erlebt mit ihr.» Auch die Vorfälle im Hotelzimmer schildert er anders. Sie sei an diesem Abend betrunken gewesen, habe ihn im Bett die Ferse in die Nierengegend geschlagen. Als sie nicht damit aufhörte, habe er sie am Hals gehalten. «Nie im Leben würde ich meine Frau töten wollen», stellte er klar und weiter: «Ich habe mich sehr gut unter Kontrolle.»

Seine Ehefrau müsse eine ausgeprägte Fantasie haben, wenn sie das alles erfunden haben sollte, stellte ein Oberrichter fest. «Ich selber habe keine Verletzungen gesehen», sagte Freddy Nock. Sie habe ihn auch erst beschuldigt, nachdem er ihrem Arzt sagte, sie habe ein Alkohol-Problem.

So argumentierte auch Nocks Verteidiger, der einen Freispruch verlangte, in seinem Plädoyer. Die Noch-Ehefrau passe ihr Verhalten immer der Situation an und erhebe immer dann neue Vorwürfe, wenn sie etwa das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn in Gefahr sehe.

(aeg/sda/chmedia)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter