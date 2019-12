Live im TV: Jogger klatscht Reporterin auf Po – die Strafe folgt prompt

Über den «Savannah Bridge Run»-Lauf, ein alljährliches Wettrennen im US-Bundesstaat Georgia, spricht man in den USA normalerweise nicht. Keine prominenten Läufer, keine besonders schwierige Strecke – doch in diesem Jahr ist ein Vorfall am Rande des Rennens in den Vereinigten Staaten in aller Munde.

Grund dafür ist eine Szene, die während des Rennens am Samstag auf dem lokalen Sender WSAV zu sehen war: Die Reporterin Alex Bozarjian berichtete von dem Rennen, während zahlreiche muntere Läufer …