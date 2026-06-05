freundlich17°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Jessica Moretti wurde wegen gefälschter Rechnung angeklagt

Eine Überraschung bei dieser Anhörung am Freitagmorgen: Jessica Moretti wurde wegen Urkundenfälschung angeklagt.
Eine Überraschung bei dieser Anhörung am Freitagmorgen: Jessica Moretti wurde wegen Urkundenfälschung angeklagt.bild: afp

Offenbar Rechnung gefälscht: Jessica Moretti gerät weiter unter Druck

Die Anhörung des Ehepaars Moretti, die seit Beginn der Ermittlungen zum Brand des Constellation in Crans-Montana mit Spannung erwartet worden war, hat am Freitag eine neue Wendung genommen: Gegen Jessica Moretti wird nun zusätzlich wegen Urkundenfälschung ermittelt.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
05.06.2026, 15:1205.06.2026, 15:38

Jacques und Jessica Moretti sind am Freitagmorgen zu einer Konfrontationseinvernahme vor den Walliser Staatsanwältinnen erschienen – ein Novum in diesem Fall. Das Ehepaar wurde in einem Polizeifahrzeug vorgeführt und gab vor Ort keine Stellungnahme ab. Auch ihre Anwälte schwiegen.

Gegen Ende des Vormittags folgt die Überraschung: Wie das Rechercheteam von RTS berichtet, haben die Staatsanwältinnen neue Vorwürfe gegen Jessica Moretti erhoben. Gegen die Französin wird neu auch wegen Urkundenfälschung ermittelt. Die zusätzliche Anklage soll mit einer gefälschten Rechnung für den Akustikschaumstoff zusammenhängen, der am 1. Januar Feuer fing. Bei der Katastrophe kamen 41 Menschen ums Leben, mehr als 100 weitere wurden verletzt.

Die mutmassliche Fälschung könnte allerdings steuerliche Gründe gehabt haben und steht offenbar nicht in direktem Zusammenhang mit der Tragödie.

Gegen Jessica Moretti wird damit inzwischen wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Verursachung eines Brandes, fahrlässiger schwerer Körperverletzung sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt. Die Konfrontationseinvernahme wurde am Nachmittag fortgesetzt. (svp)

Mehr zum Thema:

Jetzt wird das Ehepaar Moretti mit Unstimmigkeiten konfrontiert
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana
1 / 24
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Bar «La Constellation».
quelle: x
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Drohnenalarm in St.Petersburg vor Wirtschaftsforum
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
CH Media lanciert nationales Newsportal «Schweiz heute»
Das Schweizer Medienhaus CH Media lancierte heute das neue nationale Newsportal «Schweiz heute».
Zur Story