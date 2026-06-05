Eine Überraschung bei dieser Anhörung am Freitagmorgen: Jessica Moretti wurde wegen Urkundenfälschung angeklagt. bild: afp

Offenbar Rechnung gefälscht: Jessica Moretti gerät weiter unter Druck

Die Anhörung des Ehepaars Moretti, die seit Beginn der Ermittlungen zum Brand des Constellation in Crans-Montana mit Spannung erwartet worden war, hat am Freitag eine neue Wendung genommen: Gegen Jessica Moretti wird nun zusätzlich wegen Urkundenfälschung ermittelt.

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Jacques und Jessica Moretti sind am Freitagmorgen zu einer Konfrontationseinvernahme vor den Walliser Staatsanwältinnen erschienen – ein Novum in diesem Fall. Das Ehepaar wurde in einem Polizeifahrzeug vorgeführt und gab vor Ort keine Stellungnahme ab. Auch ihre Anwälte schwiegen.

Gegen Ende des Vormittags folgt die Überraschung: Wie das Rechercheteam von RTS berichtet, haben die Staatsanwältinnen neue Vorwürfe gegen Jessica Moretti erhoben. Gegen die Französin wird neu auch wegen Urkundenfälschung ermittelt. Die zusätzliche Anklage soll mit einer gefälschten Rechnung für den Akustikschaumstoff zusammenhängen, der am 1. Januar Feuer fing. Bei der Katastrophe kamen 41 Menschen ums Leben, mehr als 100 weitere wurden verletzt.

Die mutmassliche Fälschung könnte allerdings steuerliche Gründe gehabt haben und steht offenbar nicht in direktem Zusammenhang mit der Tragödie.

Gegen Jessica Moretti wird damit inzwischen wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Verursachung eines Brandes, fahrlässiger schwerer Körperverletzung sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt. Die Konfrontationseinvernahme wurde am Nachmittag fortgesetzt. (svp)