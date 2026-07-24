Zu trocken: Schaffhausen sagt beliebtes Rheinfall-Feuerwerk ab

Wegen der grossen Trockenheit haben die Schaffhauser Behörden das Rheinfall-Feuerwerk vom 31. Juli abgesagt.

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Auch am Nationalfeiertag selber bleibt der Himmel über Schaffhausen ohne Raketen.

So wird es dieses Jahr am Rheinfall nicht aussehen: Das 1.-August-Feuerwerk im Jahr 2013. Bild: KEYSTONE

Das Grossfeuerwerk «Fire on the rocks» am Rheinfall zieht jeweils tausende Besucherinnen und Besucher an. In diesem Jahr wird es jedoch nicht stattfinden, wie die Schaffhauser Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Der Kanton erteilt wegen der ausserordentlichen Trockenheit und Waldbrandgefahr keine Ausnahmebewilligung für den Grossanlass.

Gemäss Prognosen soll es bis Anfang August heiss und trocken bleiben. Nur eine längere, intensive Regenphase könnte die Situation entschärfen.

Strikte Regeln zum 1. August

Das bereits geltende Feuer- und Feuerwerksverbot im Kanton bleibt damit bis auf Widerruf bestehen. Entsprechend ist das Zünden von Feuerwerk und Höhenfeuern auch am 1. August verboten. Bei Zuwiderhandlung drohen Bussen.

Zudem gilt ein striktes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe mit einem Abstand von 50 Metern. Das Wegwerfen von Raucherwaren ist ebenfalls untersagt. Im Siedlungsgebiet bleibt das Grillieren mit Kohle-, Elektro- und Gasgrills auf befestigten Plätzen erlaubt, jedoch muss das Feuer stets beobachtet werden. Bei starkem Wind ist gänzlich auf Feuer im Freien zu verzichten. (sda)