Keine neuen Termine für den Zuger Betrugsprozess

Die Verteidiger wiesen diese Darstellung zurück. Sein Klient habe kein Interesse an einer Verzögerung, aber an einem fairen Verfahren, sagte ein Verteidiger.

Ein Verteidiger hatte kritisiert, dass mit dieser «Zerstückelung» die geforderte Einheit der Hauptverhandlung verletzt werde . Die Staatsanwaltschaft, die in dem Berufungsprozess erst nach den Verteidigern plädiere, sei so allenfalls im Vorteil, weil sie mehr Vorbereitungszeit habe.

Gewitter verschärft die Hochwassersituation am Bodensee

Am Sonntag hat ein Gewitter die Hochwassersituation am Bodensee verschärft. Im Thurgau musste die Feuerwehr mehrere überflutete Keller auspumpen. In Berlingen TG am Untersee ist die Strasse durchs Dorf gesperrt.

Am Bodensee gilt nach den weiteren Niederschlägen vom Sonntag die zweithöchste Gefahrenstufe. Das bedeutet grosse Hochwassergefahr rund um den ganzen See.