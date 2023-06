Quartierfeste in Zürich, Bern und Basel: Hier finden sie statt

Zürich, Basel und Bern: Hier finden in deiner Stadt Quartierfeste statt

Sommer in der Stadt riecht nach Benzin und heissem Asphalt. Und sobald uns dieser Duft in die Nase steigt, wissen wir auch: Es ist wieder an der Zeit für Quartierfeste! Damit ihr euch auf der Suche nach dem passenden Festli nicht mühsam durch das Internet klicken müsst, haben wir das bereits für euch getan.

Wir zeigen euch deshalb anhand dreier Karten, wo und wann in den Städten Zürich, Bern und Basel etwas läuft in den Quartierstrassen.

Den Begriff «Quartierfest» haben wir dabei wie folgt eingegrenzt: Das Fest muss gratis sein und darf nicht im grossen Festival-Stil organisiert werden.

Fehlt dein Quartierfest noch auf der Karte? Schreib es uns in die Kommentare.

(fox, ear, anb)