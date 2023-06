13 kleine(re) Festivals, die du in der Schweiz besuchen kannst

Mehr «Schweiz»

Dir sind die grossen Klassiker wie das Openair Frauenfeld, das St. Gallen Openair oder das Openair Gampel eine Nummer zu gross? Dann haben wir hier eine Übersicht mit kleinen und mittelgrossen Festivals, die du diesen Sommer besuchen könntest.

Kanton Zürich

Stolze Openair/ Tim Wettstein

Stolze Openair – 15. bis 17. Juni 2023

Dieses Jahr findet das Stolze Openair zum 20. Mal statt. Während drei Tagen kann man in der Stolzestrasse in Zürich gratis Acts wie Luuk und Ele A lauschen.

Openair Wipkingen – 23. bis 24. Juni 2023

Das Openair Wipkingen wird vom gleichnamigen Verein jedes Jahr aufs Neue organisiert und findet im Wipkingerpark statt.

Arx en Ciel Openair – 24. Juni 2023

Das Arx en Ciel Openair dauert zwar bloss einen Tag – dieser hat es dafür in sich. Stattfinden tut es am Seeplatz in Wädenswil. Tickets dafür gibts ab 43 Franken.

Festival Concrete & Ko. – 29. Juni bis 1. Juli 2023

Am Festival Concrete & Ko wird Nachhaltigkeit grossgeschrieben. Als Eintritt bezahlt man so viel, wie man halt bezahlen kann (empfohlen werden 30.- pro Konzerttag). Weil es in Nänikon nur Platz für 555 Festival-Besuchende hat, solltest du dich vorher aber anmelden.

screenshot: rampeopenair.ch

Rampeopenair – 25. bis 26. August 2023

In Hausen am Albis geht es Ende August rund. Auf der Bühne des Rampeopenairs stehen beispielsweise Pedestrians oder Will and The People. Auch hier ist der Eintritt frei – mit der Bitte, vor Ort doch etwas in das Food-Angebot zu investieren.

Openair am Greifensee – 31. August bis 2. September 2023

Direkt am Greifensee, unterhalb des Schlosses, findet dieses gemütliche Festival statt. Über das diesjährige Line-up ist bisher noch nichts bekannt.

Kanton Basel

Pärkli Jam Festival – 23. bis 25. Juni 2023

«Musik, Tanz, Spiel» lautet das Motto des Pärkli Jam Festivals im St. Johanns-Park in Basel. Der Eintritt ist gratis und auch Kinder sind herzlich willkommen, denn es gibt auch für sie einiges zu entdecken.

Kanton Aargau

Sichtfeld Openair – 4. bis 6. August 2023

In Gipf-Oberfrick organisieren Freiwillige mit einer grossen Portion Herzblut das Sichtfeld Openair. Tickets für einen Tag kosten 40 Franken, wer zwei Tage lang ans Festival möchte, bezahlt 80 Franken Eintritt.

screenshot: sounds-of-garden.ch

Sounds of Garden – 29. Juni bis 1. Juli 2023

Schweizer Bands für die Ohren und Aargauer Kulinarik für den Gaumen: Das gibt es am Sounds of Garden in Dottikon. An diesem gemütlichen Festival inmitten eines Rosengartens sind von Klein bis Gross alle willkommen.

Kanton Graubünden

Openair Safiental – 14. bis 16. Juli 2023

Inmitten einer Waldlichtung, dem sogenannten Studahüschiwald, findet das Openair Safiental statt. Auf der Bühne stehen Bands aus Bern, dem Bündnerland oder anderswo und gezeltet wird mitten im Wald.

Kanton St. Gallen

Open Ear Festival – 15. Juli 2023

Seit 2012 gibts in Brunnadern im Toggenburg ein Openair mit dem klangvollen Namen Open Ear Festival. Lagerfeuerromantik, Mini-Sandstrand und ein eigens fürs Festival gebrautes Bier gehören dort zum Programm.

Quellrock Open Air Bad Ragaz – 23. bis 24. Juni 2023

Am Quellrock Open Air Bad Ragaz stehen unter anderem Sportfreunde Stiller, Lo & Leduc und Danko Jones auf der Bühne. Einen Zweitages-Pass gibts im Vorverkauf für 111.- Franken.

Kanton Solothurn

Openair Etziken – 28. bis 29. Juli 2023

Bereits zum 25. Mal findet es statt: das Openair Etziken. Sein Line-up macht es auch für Nicht-Solothurner interessant, denn es kommen Acts wie Loco Escrito, Pegasus und Max Giesinger. Tickets sind nur noch in der letzten Kategorie verfügbar, ab 85 Franken.