Der Rave-Kalender für deinen Sommer 2023

Was gibts besseres, als tagsüber Tanzen zu gehen? Eben. Darum kommt hier das Update des Rave-Kalenders mit den vielversprechendsten Daydances der nächsten Monate.

Mehr «Leben»

Damit du ab diesem Wochenende (fast) jedes kommende unter vorzugsweise freiem Himmel tanzend, mit strahlenden Augen deiner Lieblings-DJane lauschend und glücklich verbringen kannst: Hier steigen die besten Raves, von Techno bis Goa.

Mai

Hive fliegt aus: Local Heroes

Bild: werkstadt-zuerich.ch

Das Hive fliegt aus. Und zwar in die SBB Werkstätte, mitten im Industriequartier. Hinter dem DJ-Pult stehen Künstler aus Zürich und der Region. Frauen kommen ab 21 Jahren am Türsteher vorbei, Männer ab 23.

Wo: SBB Werkstadt, Zürich

Wann: 13. Mai 2023, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: Ardour, Kellerkind, Vanita und weitere

Tickets: Gibt es im Vorverkauf für 35.- Franken.

Daydance auf dem Basler Dreispitz

Dieser Platz verwandelt sich in einen riesigen Dancefloor. screenshot: wikipedia

Das Haus der Elektronischen Künste lädt zum Tanzen ein. Auf dem Basler Dreispitz läuft melodischer Techno bis Drum and Bass, um sanft den Sommer einzuläuten. Es gibt Essen und Trinken und wer nicht vor Ort mit dabei sein kann, kann die Veranstaltung auch im Livestream mitverfolgen.

Wo: Dreispitz, Basel

Wann: 13. Mai 2023, 14 bis 21 Uhr

Line-Up: Radiohr, Parco Palaz, Dubois und weitere

Tickets: Brauchst du keine, es ist gratis.

Tanz am See

Bild: tanzamsee.ch

Weil See, Sonnenuntergang und elektronische Musik so gut zusammen passen, hier ein fantastischer Vorschlag fürs Auffahrts-Wochenende: das Tanz am See in Steckborn. Stattfinden wird die Daydance nur bei gutem Wetter, sonst wird sie verschoben.

Wo: US-Mex Terraza, Steckborn

Wann: 18. Mai 2023, 13 bis 22 Uhr

Line-Up: Carla Durisch, Nici Faerber, Nico Zepfel und weitere

Tickets: Gibt es für 28.50 Franken im Vorverkauf über Eventfrog.

Techamsee

Bild: techams.ee

Beim Techamsee ist der Name Programm. Hier kannst du unter der Sonne tanzen und dich anschliessend im kühlen Nass des Zugersees erfrischen.

Wo: Hirsgarten-Park, Cham

Wann: 27. Mai 2023, 12 bis 21 Uhr

Line-Up: Ra-Moon, Artem, Alessio Da Silva, Sous Sol und weitere

Tickets: Gibts online im Vorverkauf für 35.- Franken.

Daydance feat. Feine Musik

Bild: garedelion.ch

Im Gare de Lion kannst du dank Zirkuszelt auch weiter raven, wenn das Wetter nicht mitspielen sollte. Für gute Musik, etwas zu Beissen und kühle Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Wo: Gare de Lion, Wil SG

Wann: 27. Mai 2023, 16 bis 24 Uhr

Line-Up: Pa Tee, und The Toyboys und weitere

Tickets: Gibts online im Vorverkauf für 23 Franken und 20 Rappen – kein Scheiss.

Juni

Hive Air

screenshot: aftermovie

Das Hive Air darf nicht nochmals in Birrfeld stattfinden – aus Lärm- und Vogelschutzgründen. Stattdessen wird dieses Jahr in Wohlen getanzt – zu einigen der Headliner, die auch letztes Jahr bereits dabei waren. Genaueres zur Location wird noch bekannt gegeben.

Wo: Festivalgelände, Wohlen

Wann: 3. Juni 2023, ab 13 Uhr

Line-Up: Fritz Kalkbrenner, Whomadewho, Deborah De Luca und weitere

Tickets: Gibts online im Vorverkauf für 89.90 Franken.

Tanz am Freihof

Bild: freihof.swiss

Das Label «Backtolife Records» ruft wieder zum Tanzen auf. Das diesjährige Motto des Day Raves im ostschweizerischen Gossau lautet «Jungle».

Wo: Freihof Brauerei & Hofstube

Wann: 10. Juni 2023, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: Avatton, Mirco Medosta, Super Anti Hero und weitere

Tickets: Gibts online im Vorverkauf für 21.- Franken.

Rakete Openair presents The Lake 2023

Bild angefragt Bild: Facebook/Rakete

Direkt am Zürichsee, nicht weit von der Stadt, gibts im Juni jede Menge tanzbare Musik auf die Ohren. Von verträumtem Tech-House bis zu hartem Techno hat dieses Line-Up für jeden Geschmack etwas dabei.

Wo: Horn Areal, Richterswil

Wann: 10. Juni 2023, 13 bis 2 Uhr

Line-Up: The Blessed Madonna, Andhim, Animal Trainer und weitere

Tickets: Gibts online im Vorverkauf ab 78.40 Franken.

Nordair

Bild: screenshot: instagram

Wummernde Bässe, euphorische Menschenmenge und unten fliesst der Fluss: Das Techno-Schiff Nordstern veranstaltet wieder einmal eine lang ersehnte Daydance. Wann hat man sonst die Gelegenheit, auf dem Rhein zu tanzen?

Wo: Nordstern, Basel

Wann: 10. Juni 2023, ab 16 Uhr

Line-Up: Fideles, Brina Knauss, Michel Sacher und weitere

Tickets: Gibt es online im Vorverkauf ab 42.80 Franken – das lässt sich auch direkt mit dem Ticket für die Afterparty kombinieren.

Techno im Garten

Dieser unscheinbare Garten verwandelt sich zum Dancefloor. screenshot: technoimgarten.ch

In Murten läuft diesen Juni Techno und Disco House, bis dir fast die Füsse abfallen. Am Nachmittag geniesst du die Musik in der Sonne und bist am nächsten Morgen ausgeschlafen (ausser natürlich, du gehst noch woanders weitertanzen).

Wo: Grande Ferme 22, Murten

Wann: 17. Juni 2023, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: Feldschieber, Kellerkind und weitere

Tickets: Gibts online im Vorverkauf für 15.- Franken.

Juli

Harmlos Daydance

Bild: harmlos-techno.ch

In Sachseln am See kannst du unter freiem Himmel die Musik geniessen und dabei das wunderschöne Bergpanorama bestaunen – und wenn dir heiss ist, springst du einfach in den See. Hach, ist es doch schön in der Schweiz zu raven.

Wo: Sachseln am See

Wann: 15. Juli 2023, 12 bis 22 Uhr

Line-Up: Wird noch bekannt gegeben

Tickets: Gibt es noch auf der letzten Preisstufe von 35.- Franken online.

Bay Dance

In etwa so darf man sich den Vibe vorstellen. Bild: www.imago-images.de

Mit der Bay Dance organisiert das Kollektiv Small Room eine weitere Party abseits des Gewohnten. Ganz im Motto eines gemütlichen Strandtages, gibt es was zu essen und Bierpong. Abends, wenn es dann zu kühl zum Schwimmen ist, können sich die Leute bei einem Tanz aufwärmen.

Wo: Irgendwo im wunderschönen Baden

Wann: 15. Juli 2023, 14 bis 22 Uhr

Line-Up: Ist noch nicht bekannt.

Tickets: Folgen Ende Mai auf Eventfrog.

Duss im Schuss

Bild: dussimschuss.ch

Du kannst nicht genug kriegen von der schönen Aussicht? Dann solltest du dir ein Ticket für «Duss im Schuss» sichern. Die Organisatoren haben keine Mühe gescheut, dass alle Besucher die doch etwas abgelegene Location gut finden und auch wieder nach Hause kommen bis spät in der Nacht.

Wo: Bergstation Wiriehorn, Kanton Bern

Wann: 15 Juli 2023, 12 bis 23.30 Uhr

Line-Up: Vanita, Bird, Mardean und weitere

Tickets: Gibts im Vorverkauf online für 48.- Franken.

Tension Electronic Music Festival

Bild: tension-festival.ch

Am Tension Festival gibt es während zwei Tagen die geballte Ladung elektronische Musik: von sanftem House bis zu hartem Industrial Techno. Tagsüber wird unter freiem Himmel getantz, abends geht es dann weiter im Nordstern oder im Viertel Klub in Basel.

Wo: Gartenbad St. Jakob, Münchenstein

Wann: 29. und 30 Juli 2023

Line-Up: Adriatique, I hate Models, Andrea Oliva und weitere

Tickets: Gibt es in den unterschiedlichsten Kategorien ab 71.80 Franken online im Vorverkauf.