«Weidel hat mich abgelöst»: Hazel Brugger spricht in Podcast über AfD-Politikerin

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Die Komikerin Hazel Brugger ist bekannt für ihren trockenen Humor. Im Podcast «Hotel Matze» des deutschen Podcasters und Autors Matze Hielscher spricht die schweizerisch-deutsche Stand-up-Comedienne über das Muttersein und die deutsche AfD-Politikerin Alice Weidel.

Mit einer Portion Ironie spricht Brugger darüber, wie Weidel sie als «böseste Schweizerin in Deutschland» abgelöst habe.

Video: watson/nina bürge

Weiter erzählt Hazel Brugger, wie es für ihre Freundinnen aus der Schweiz sei, Mutter von kleinen Kindern zu sein, und ob sie das selbst wollen würde. Brugger und ihre Familie wohnen mittlerweile in Deutschland, wo ihre Kinder auch aufwachsen.

Video: watson/nina bürge

Hazel Brugger und ihr Ehemann Thomas Spitzer haben selbst zwei kleine Kinder im Kita- und Kindergartenalter. (nib)