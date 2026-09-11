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Zürich HB: Mann gerät unter abfahrenden Zug und wird verletzt

Polizeirapport

Mann gerät am HB unter abfahrenden Zug und wird schwer verletzt

11.09.2026, 10:4411.09.2026, 10:52

Ein 58-jähriger Mann ist im Zürcher Hauptbahnhof unter einen Zug geraten und schwer verletzt worden. Zuvor hatte er versucht, in den abfahrenden Zug einzusteigen.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der Mann wollte noch in einen abfahrbereiten Zug einsteigen. Weil die Türen aber bereits verriegelt waren, trat er gemäss Mitteilung mehrfach gegen den Waggon.

Als sich der Zug kurz darauf in Bewegung setzte, stürzte der 58-Jährige und geriet unter das Schienenfahrzeug. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.

Polizisten leisteten umgehend Erste Hilfe vor Ort, bis das medizinische Personal eintraf. Anschliessend übernahm der Rettungsdienst die weitere Betreuung und brachte den Verunfallten in ein Spital. Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen kann ein Verschulden durch Dritte ausgeschlossen werden. (dab/sda)

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