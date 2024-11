Neues Klimaschutz-Ranking: So schlecht ist die Schweiz und das sind die Gründe

Während andere Länder und der gesamte EU-Raum mit dem Übereinkommen von Paris seit 2015 die Ambitionen tatsächlich erhöht hätten, sei die Schweiz unverändert bei ihrem zu schwachen Ziel für 2030 geblieben. Dies, obwohl klar sei, dass die Stabilisierung der Klimaerhitzung nur mit verstärkten Emissionsreduktionen vor 2030 erreicht werden könne, hiess es in der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung zum Climate Change Performance Index (CCPI) weiter.

«Unheilige» Stahl-Allianz: Die Schweiz entdeckt die Industriepolitik

In der Schweiz ist Industriepolitik verpönt. Nun bahnt sich ein Tabubruch an: Politiker aus allen Lagern wollen die Schweizer Stahlwerke retten, besonders jenes in Gerlafingen (SO).

Die Schweiz ist ein Land (fast) ohne Rohstoffe. Trotzdem war die Stahlproduktion lange ein wichtiger Wirtschaftszweig, geprägt durch die Familien von Moos in Luzern und von Roll in Solothurn. In der Krise der 1990er-Jahre fusionierten die Unternehmen. Heute sind sie nach Besitzerwechseln wieder getrennt. Von der einstigen Grösse ist wenig übrig.