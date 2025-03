Am Wochenende provozierte Denner den Coop mit diesem Inserat. Bild: Screenshot Sonntagspresse

Denner provoziert Coop wegen Dubai-Schokoladenpreis – dieser reagiert sogleich

Die Dubai-Schokolade hat ihren Preis. Stolze 9.95 Franken kostet eine Tafel beim Detailhändler Coop. Bei Konkurrent Denner ist eine Tafel Dubai-Schokolade hingegen für zwei Franken weniger zu haben, momentan läuft eine begrenzte Aktion für 7.95 Franken.

Screenshot: Denner.ch

Dies veranlasste Denner, um am Wochenende gegen den Kontrahenten zu sticheln. In der Sonntagspresse schaltete der Discounter, der zur Migros-Gruppe gehört, ein Inserat, das den Preisunterschied zu Coop in den Mittelpunkt stellt:

«Bei Coop zum Dubai-Preis, bei Denner zum Tiefstpreis!» Inserat von Denner

Die Kampagne scheint sogleich Wirkung gezeigt zu haben. Bereits am Montag findet man im Coop-Onlineshop die Dubai-Schokolade zum gleichen Preis wie bei Denner: also 7.95 Franken.

Bild: screenshot coop

Gegenüber persönlich.com erklärt Coop die Preisanpassung: «Wir setzen uns für faire und marktgerechte Preise gegenüber unseren Kundinnen und Kunden ein. Wir beobachten den Markt laufend und reagieren bei Bedarf umgehend.»

Auf die Frage, ob die Preisanpassung aufgrund des Inserats von Denner geschehen sei, ging Coop nicht näher ein.

Nicht die erste provokative Denner-Werbung

Es ist nicht das erste Mal, dass Denner gegen die Konkurrenz stichelt. So waren bereits die Migros und die deutschen Mitstreiter Aldi und Lidl im Zentrum einer Werbekampagne von Denner. (ome)