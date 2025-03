Am 5. April eröffnet die erste Action-Filiale in der Schweiz. Bild: Shutterstock

Discounter Action kommt in die Schweiz und verspricht «1500 Produkte für unter 2 Franken»

«Preisgekrönte Produkte», «Immer 1500 Produkte für unter 2 CHF», «Jede Woche 150 neue Produkte», «Mehr Verantwortung und Nachhaltigkeit.» So preist sich der Discounter Action auf seiner Webseite an.

Am 5. April eröffnet Action in Bachenbülach ZH seine erste Filiale in der Schweiz, weitere werden bald folgen.

Alles, was du zum neuen Discounter in der Schweiz wissen willst.

Das ist Action

Nach eigenen Angaben ist Action Europas schnellst wachsender Non-Food-Discounter. Die erste Filiale wurde 1993 in Enkhuizen in den Niederlanden eröffnet. Seitdem legt der Discounter eine steile Entwicklung hin. Mittlerweile gibt es mehr als 2900 Filialen in über 12 Ländern.

Die Expansion von Action. Bild: action

Action rühmt sich mit seinen niedrigen Preisen: «Wir kaufen in grossen Mengen ein, sodass wir nicht nur unsere Eigenmarken, sondern auch Premiummarken zu Tiefstpreisen anbieten können⁠», heisst es auf der Webseite.

Dabei seien gute Qualität und niedrige Preise kein Widerspruch: «Durch strenge Vereinbarungen mit unseren Lieferanten in Europa und Asien stellen wir sicher, dass sowohl ein verantwortungsvoller Einkauf als auch gute Produktionsbedingungen gewährleistet sind⁠», sagt Action.

Was bietet Action für Produkte an?

Gemäss eigenen Angaben wird Action rund 6000 Produkte zu günstigen Preisen anbieten. Dabei werden zwei Drittel des Angebots laufend wechseln, jede Woche sollen 150 neue Produkte in den Filialen angeboten werden. Zudem werden 1500 Produkte immer für unter 2 Franken zum Verkauf stehen.

Insgesamt wird Action Produkte in 14 verschiedenen Kategorien anbieten, von Baumarkt-Produkten bis Multimedia, Körperpflege oder Spielzeuge.

Gemäss eigenen Angaben wird Action rund 6000 Produkte zu günstigen Preisen anbieten. Bild: action

Wo wird es überall in der Schweiz einen Action geben?

Wie erwähnt, wird die erste Action-Filiale am 5. April in Bachenbülach im Einkaufszentrum Parkallee in Zürich eröffnet. Am 24. April soll die nächste Eröffnung in Martigny VS folgen. Danach plant der Discounter den stetigen Ausbau des Filialnetzes.

Auf Stellenportalen wie «Jobscout24» werden bereits jetzt Jobs ausgeschrieben für die Standorte Olten, Delémont oder Basel. Wann diese Filialen öffnen, ist, Stand jetzt, noch nicht bekannt. (ome)