Vor allem Produkte der Marke Springlane verkauft Betty Bossi teurer als Amazon. Bild: bettybossi.ch

Betty Bossi verlangt ein Vielfaches des Amazon-Preises

Vergleichen lohnt sich: Wer im Webshop der Coop-Tochter einkauft, zahlt für manche Produkte deutlich mehr als anderswo.

Mehr «Schweiz»

Betty Bossi gehört zu den bekanntesten Konsummarken der Schweiz. Neben zahlreichen Rezepten bietet der Webshop der Coop-Tochter auch eine breite Auswahl an Produkten zum Backen, Kochen und für den Haushalt. Doch wer dort einkauft, zahlt für manche Produkte offenbar deutlich mehr, wie der «Beobachter» berichtet.

Als Beispiel nennt das Magazin einen türkisen Gusseisenbräter der Marke Springlane für 109.95 Franken. Der Topf kostete bei Amazon zum Vergleichszeitpunkt nur 39,68 Euro. Auch die Umrechnung berücksichtigt, ist das bei Betty Bossi ein satter Aufschlag von 195 Prozent.

Und auch weitere Produkte von Springlane verkauft Betty Bossi teurer. Sechs der 21 Produkte der Marke können von der Schweiz aus auch auf Amazon bestellt werden. Dabei geht der Preisaufschlag bei 30 Prozent los. Die restlichen fünf Produkte kosten mindestens doppelt so viel.

Porto ebenfalls günstiger

Wer nun denkt, dass Porto und Zoll bei einer Bestellung aus dem Ausland den Unterschied machen, irrt sich. Auch die Versandkosten sind bei Amazon oft günstiger oder entfallen ab einem bestimmten Bestellwert sogar ganz. Angesichts der hohen Preisunterschiede fallen selbst zusätzliche Zollkosten kaum ins Gewicht.

Auf Anfrage des Beobachters meint Betty Bossi, man setze sich für faire und marktgerechte Preise gegenüber den Kunden und Kundinnen ein. Die Preisaufschläge seien auf höhere Lohn-, Logistik- und Immobilienkosten in der Schweiz zurückzuführen.

(kek)