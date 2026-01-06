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Migros: Feldschlösschen verschwindet aus Denner und Migros Regalen

Feldschlösschen verhängt Lieferstopp gegen Migros-Gruppe

06.01.2026, 15:0808.07.2026, 15:11

In den zur Migros-Gruppe gehörenden Denner-Filialen oder Migrolino sind Biere von Feldschlösschen Mangelware. Der Detailhändler befindet sich im Preisstreit mit der Bierbrauerei aus Rheinfelden.

Feldschloesschen Bier alkoholfrei Weizenfrisch
Die Brauerei hofft, dass das Bier bald wieder in den Regalen erhältlich sein wird.Bild: Keystone

«Wir haben uns entschieden, die Migros-Gruppe vorübergehend nicht mit unseren Produkten zu beliefern», sagte Feldschlösschen-Kommunikationschefin Gaby Gerber zur Nachrichtenagentur AWP. Über den Preiskampf zwischen den beiden Unternehmen hatte zuvor der «Blick» berichtet.

Gleichzeitig bedauert die Brauerei den Lieferstopp und gibt sich zuversichtlich, dass das Bier und Getränkesortiment «in absehbarer Zeit» wieder verfügbar sein wird. Neben den Feldschlösschen-Bieren sind auch internationale Biermarken und andere Getränke des zur Carlsberg-Gruppe gehörenden Bierbrauers betroffen.

Darunter befinden sich Grimbergen, 1664, Guinness, Schneider Weisse und Super Bock. Aber auch Schweizer Biere wie Uszit, 1291, Hürlimann und Valaisanne sind darunter, genauso wie das Mineralwasser Rhäzünser, Pepsi und 7up. (sda/awp)

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Migros-Produkte mit Lieferunterbruch
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Migros-Produkte mit Lieferunterbruch

Von Kellog's,
quelle: benjamin weinmann
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63 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Alex_Phil
06.01.2026 16:16registriert August 2016
Das gute Schweizer Bier kommt nicht aus Rheinfelden, sondern wird in Appenzell gebraut.
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Kommissar Rizzo
06.01.2026 16:26registriert Mai 2021
Ähm, kauft denn jemand diese Plörre?
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Hinterm Mond lässt sichs gut munkeln
06.01.2026 17:25registriert November 2020
Gut, dann greife ich nicht aus Versehen zu schlechtem Bier…
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