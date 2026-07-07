freundlich31°
DE | FR
burger
Schweiz
Sport

Fussball-WM: So fühlt sich eine Schweiz-Kolumbianerin vor dem Spiel

Video: watson/Emanuella Kälin, Lucas Zollinger

«¡Vamos Colombia!» oder «Hopp Schwiiz»? So fühlt sich eine Schweiz-Kolumbianerin heute

Heute Abend stehen sich die Schweiz und Kolumbien im Achtelfinale der Fussball-Weltmeisterschaft gegenüber. Wir haben deshalb mit einer der bekanntesten Schweiz-Kolumbianerinnen des Landes über das Spiel gesprochen.
07.07.2026, 15:2607.07.2026, 15:26
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger

Vanessa Meier Linero kennt man vor allem als Moderatorin von TeleZüri. Die 32-jährige Journalistin ist die Tochter einer Kolumbianerin und eines Schweizers und gehört wohl zu den bekanntesten Schweiz-Kolumbianerinnen des Landes.

Das ist natürlich gerade aktuell eine interessante Kombination. Schliesslich treffen heute Abend um 22 Uhr die Schweizer Nationalelf und die «Selección Colombia» im Achtelfinale der Fussball-WM aufeinander. Es geht um nichts Geringeres als den Einzug ins Viertelfinale und dementsprechend gross ist die Nervosität und Vorfreude bei den Schweizer Fans. Wie sieht das aber bei denjenigen Schweizerinnen und Schweizern aus, die kolumbianische Wurzeln haben? Sind sie zwiegespalten oder favorisieren sie eines ihrer Herkunftsländer?

Um das herauszufinden, haben wir Meier Linero zu uns ins Interview eingeladen. Im Video fühlen wir bei ihr den Puls vor dem grossen Spiel. Sie gibt einen Tipp ab, wie das Spiel heute Abend ausgehen wird und verrät, für wen ihr Herz wirklich ein bisschen mehr schlägt. Schau hier:

Video: watson/Emanuella Kälin, Lucas Zollinger
Mehr zum Thema:

Weitere Videos, um dich in Fussball-Laune zu bringen:

So haben die Schweizer Fans das Sechzehntelfinal gegen Algerien geschaut

Video: watson/Emanuella Kälin, Delia Klo

Haaland trommelt sein Team ins Viertelfinal der Fussball-WM

Video: watson

Kap Verde ist ausgeschieden – zuhause werden sie trotzdem wie Sieger empfangen

Video: watson/emanuella kälin
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 121
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Antonee Robinson und die USA bekommen im Achtelfinal von Belgien ordentlich einen vor den Latz geknallt – die Heim-WM ist damit beendet.
quelle: keystone / christopher torres
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Granit Xhaka im Interview vor der WM
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Chronologie im Fall Balogun: Wie das Weisse Haus den US-Spieler zurück aufs Feld holte
Ein Platzverweis, vier Tage Diplomatie und ein Anruf des US-Präsidenten: Das Newsportal «Politico» enthüllt, wie das Weisse Haus darum kämpfte, dass Folarin Balogun gegen Belgien spielen darf.
Die Aufhebung der Roten Karte gegen US-Stürmer Folarin Balogun sorgt für riesigen Wirbel – vor allem wegen der Rolle, die das Weisse Haus dabei gespielt haben soll. Wie die «Politico»-Reporterin Sophia Cai in einer ausführlichen Rekonstruktion schildert, begann die Kampagne für Balogun nur wenige Minuten nach dessen Platzverweis im WM-Sechzehntelfinal gegen Bosnien-Herzegowina.
Zur Story