«¡Vamos Colombia!» oder «Hopp Schwiiz»? So fühlt sich eine Schweiz-Kolumbianerin heute
Vanessa Meier Linero kennt man vor allem als Moderatorin von TeleZüri. Die 32-jährige Journalistin ist die Tochter einer Kolumbianerin und eines Schweizers und gehört wohl zu den bekanntesten Schweiz-Kolumbianerinnen des Landes.
Das ist natürlich gerade aktuell eine interessante Kombination. Schliesslich treffen heute Abend um 22 Uhr die Schweizer Nationalelf und die «Selección Colombia» im Achtelfinale der Fussball-WM aufeinander. Es geht um nichts Geringeres als den Einzug ins Viertelfinale und dementsprechend gross ist die Nervosität und Vorfreude bei den Schweizer Fans. Wie sieht das aber bei denjenigen Schweizerinnen und Schweizern aus, die kolumbianische Wurzeln haben? Sind sie zwiegespalten oder favorisieren sie eines ihrer Herkunftsländer?
Um das herauszufinden, haben wir Meier Linero zu uns ins Interview eingeladen. Im Video fühlen wir bei ihr den Puls vor dem grossen Spiel. Sie gibt einen Tipp ab, wie das Spiel heute Abend ausgehen wird und verrät, für wen ihr Herz
wirklich ein bisschen mehr schlägt. Schau hier:
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