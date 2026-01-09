bild: peopleimages.com via Adobe Stock

Smart Gespart

Spare 400 Franken im Monat und erhalte einen Migros-Gutschein

gratis CHF 100.– Migros-Gutschein sichern. Byebye Take-away, hello Meal Prep! Bereitest du dein Mittagessen zuhause vor, verhinderst du teure Spontankäufe, nutzt Zutaten effizient und musst nie wieder auf teures Take-away zurückgreifen. Obendrauf kannst du dir jetzt sogar einensichern.

Und nein, das ist kein Plädoyer dafür, nur noch Karottensticks zu knabbern. Sondern dafür, gesund zu essen und dabei richtig Geld zu sparen – ohne dass du zur Tupperware-Influencer*in wirst.

Und noch smarter sparst du im Alltag mit den gratis poinz Cashback Kreditkarten: Bezahlst du deine Einkäufe damit, bekommst du einen Teil des Betrags als Cashback zurück. Aktuell gibt es obendrauf einen Migros-Gutschein im Wert von CHF 100.– als Willkommensgeschenk.

Günstiger essen, gesünder leben

Wenn du mittags täglich auswärts isst, zahlst du im Schnitt 12 bis 25 Franken pro Essen. Kochst du selbst, kommst du – je nach Zutaten – mit 4 bis 6 Franken pro Portion aus. Meal Prep lohnt sich nicht nur fürs Portemonnaie, sondern auch für die Gesundheit: Du bestimmst, was drin ist, und verzichtest auf unnötige Zusatzstoffe, versteckten Zucker oder Fett.

Und das Beste: Vorbereitetes Mittagessen verhindert teure Spontankäufe. So bleibt der Hunger unter Kontrolle, und Fast-Food-Fallen haben keine Chance.

Ideen für Einsteiger*innen

Meal Prep muss nicht kompliziert sein – schon mit ein paar einfachen Gerichten kommst du gut durch die Woche und sparst Geld. Hier ein Vorschlag für deine erste Woche:

Montag : Couscous-Salat mit Kichererbsen, Feta und Gurke

: Couscous-Salat mit Kichererbsen, Feta und Gurke Dienstag : Thai-Curry mit Gemüse, Poulet und Kokosmilch – ein Topf reicht für drei Tage, den Rest kannst du problemlos einfrieren

: Thai-Curry mit Gemüse, Poulet und Kokosmilch – ein Topf reicht für drei Tage, den Rest kannst du problemlos einfrieren Mittwoch : Pasta mit Pesto – geht immer

: Pasta mit Pesto – geht immer Donnerstag : Burrito-Bowl mit Reis, Mais, Bohnen und Avocado – perfekt, um Gemüsereste vom Dienstag wiederzuverwenden

: Burrito-Bowl mit Reis, Mais, Bohnen und Avocado – perfekt, um Gemüsereste vom Dienstag wiederzuverwenden Freitag: Pasta-Reste vom Mittwoch anbraten, Gemüse rein und vielleicht hast du noch Käse oder Feta übrig, oben drauf damit! Fertig ist die Tour de Frigo.

Snacks und Getränke

Overnight Oats: Haferflocken, Milch und Apfelmus – fertig! Wer will, pimpt sie noch mit etwas Zimt.

Haferflocken, Milch und Apfelmus – fertig! Wer will, pimpt sie noch mit etwas Zimt. Energy Balls: Mandeln und Datteln zerkleinern, zu Kugeln formen – für extra Power ein paar Stücke Milch- oder Zartbitterschokolade rein.

Mandeln und Datteln zerkleinern, zu Kugeln formen – für extra Power ein paar Stücke Milch- oder Zartbitterschokolade rein. Selbstgemachter Eistee: 1 Liter für rund 50 Rappen statt 3 Franken. Experimentiere mit Honig und Zitronen, bis dein ganz persönlicher Eistee entsteht.

Nie mehr hungrig und pleite



Meal Prep ist kein Lifestyle-Trend, sondern gesunder Pragmatismus. Du brauchst keine fancy Bento-Box oder einen komplizierten Ernährungsplan, nur ein bisschen Planung. Schon wenn du im Schnitt nur 10 Franken pro Arbeitstag sparst, sind das am Ende des Jahres 2500 Franken. Unter smart gespart warten noch mehr Alltagstricks auf dich, mit denen du dein Budget entlastest – ganz ohne Stress im Alltag. Denn: Sparen muss nicht kompliziert sein. Nur smart.