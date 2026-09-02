Bei Aldi ist bereits Weihnachten – auch andere Detailhändler legen mit Weihnachtsguetzli und Co. los. Bild: Reddit/r/buenzli

Erste Weihnachtsguetzli in den Regalen: «Orientieren uns an der Nachfrage unserer Kunden»

Bei Temperaturen um die 30 Grad denken die wenigsten schon an Weihnachten. Bei Aldi stehen die ersten Weihnachtsguetzli jedoch bereits im Spätsommer in den Regalen.

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Diese Woche wird es nochmals heiss. Temperaturen um die 30 Grad werden in der Schweiz erwartet. Für viele heisst das: baden, an die Sonne liegen und Glace schlecken. Aldi schlägt noch eine weitere Idee vor: Weihnachtsguetzli essen. Denn in den Filialen stehen schon Ende August die Weihnachtsguetzli in den Regalen bereit. Und auch auf der Aldi-Webseite kann schon munter Lebkuchen oder Panettone gekauft werden.

So reagiert das Netz

Auf Reddit reagieren manche eher skeptisch oder gar spöttisch: «Laut Gerüchten kommen nächste Woche die Schoggi- Osterhasen ins Regal», schreibt ein User. Ein andere meint: «Dauert ja auch nur noch vier Monate.»

Bei Aldi gehören die Zimtsterne zum «saisonalen Sortiment». Bild: aldi-suisse.ch

Einige Konsumentinnen und Konsumenten finden das Ganze aber nicht so schlimm. «Sie sind auch im Sommer gut», schreibt ein weiterer Kommentator auf Reddit.

Ab wann kaufst du Weihnachtsguetzli? Ich würde sie das ganze Jahr durch kaufen. September Oktober November Dezember Im Januar, wenn sie runtergesetzt sind. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 837 Personen teilgenommen

Das sagt der Detailhandel

«Erfahrungsgemäss landen mit Beginn der Herbstzeit die ersten Weihnachtsartikel im Einkaufskörbli unserer Kundschaft», heisst es von der Medienstelle Aldi Suisse auf Anfrage. Grund für das frühe Weihnachtssortiment sei die Nachfrage der Kundschaft. Weiter heisst es:

«Bei der Gestaltung unseres Sortiments orientieren wir uns stets an der Nachfrage unserer Kundinnen und Kunden. Dieser Angebotszeitraum deckt sich mit dem der vergangenen Jahre. Im Laufe der Saison erweitern wir unser Angebot um weitere Weihnachtsprodukte. Mit Blick auf die vergangenen Jahre beobachten wir generell in der Vorweihnachtszeit einen Anstieg der Nachfrage.»

Bei Lidl beginnt die Weihnachtssaison ebenfalls früh. «Wir starten ab Mitte September mit ersten herbstlichen und vorweihnachtlichen Artikeln wie Lebkuchen und Spekulatius, bevor das gesamte Sortiment schrittweise aufgebaut wird», erklärt Vanessa Meireles von Lidl. «Bereits zum Verkaufsstart verzeichnen wir aus Vorfreude auf die kältere Saison eine rege Nachfrage, wobei der eigentliche Verkaufshöhepunkt gewohnt im November und Dezember liegt. Zu den absoluten Bestsellern gehören Lebkuchen und Panettone», heisst es weiter.

Bei der Migros fängt die Weihnachtssaison mit Mitte Oktober etwas später an. Ab dann können Konsumentinnen und Konsumenten Weihnachtssüssigkeiten wie Schokolade, Guetzli sowie weitere saisonale Produkte und Süssigkeiten in den Migros-Filialen kaufen. Die Nachfrage ist je nach Kundschaft unterschiedlich, teilt Prisca Huguenin-dit-Lenoir von der Migros auf Anfrage mit:

«Ein Teil unserer Kundinnen und Kunden schätzt es, sich frühzeitig auf die Festtage vorzubereiten, etwa mit Dekorationen, Geschenken oder ersten saisonalen Spezialitäten. Bei Weihnachtsguetzli und anderen weihnachtlichen Lebensmitteln setzt die stärkere Nachfrage jedoch in der Regel erst mit den kühleren Temperaturen ein. Ihren Höhepunkt erreicht sie in den letzten beiden Wochen vor Weihnachten. Besonders gefragt sind dann Produkte für das Festessen sowie Geschenke und Dekorationsartikel. Die letzten Tage vor Weihnachten zählen jeweils zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres.»

Auch bei Coop kommen Samichläuse, Adventskalender und Weihnachtsguetzli erst Ende Oktober oder Anfang November in den Verkauf. «Herbstgebäcke wie Lebkuchen, Magenbrot und Marzipan finden unsere Kund:innen Anfang September in den Coop-Regalen. Mit diesem Angebot richten wir uns nach den Bedürfnissen unserer Kund:innen und verzeichnen eine entsprechende Nachfrage. Für uns ist wichtig, dass unsere Kund:innen die Wahlfreiheit haben, Weihnachtsprodukte früher oder später einzukaufen», schreibt Sina Gebel von Coop.

Am beliebtesten seien bei Coop in den betreffenden Monaten Klassiker wie Grittibänze, Lebkuchen, Weihnachtsbeleuchtung und Kerzen sowie traditionelle Weihnachtsguetzli und Schokoladenprodukte. Gefragt sind zudem Fondue Chinoise, Raclette sowie Fische und Meeresfrüchte. Einen Trendumschwung gibt es beim Schaumweinsegment, wo alkoholfreie Varianten zunehmend an Bedeutung gewinnen, erklärt Sprecherin Gebel.