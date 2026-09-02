Erste Weihnachtsguetzli in den Regalen: «Orientieren uns an der Nachfrage unserer Kunden»
Diese Woche wird es nochmals heiss. Temperaturen um die 30 Grad werden in der Schweiz erwartet. Für viele heisst das: baden, an die Sonne liegen und Glace schlecken. Aldi schlägt noch eine weitere Idee vor: Weihnachtsguetzli essen. Denn in den Filialen stehen schon Ende August die Weihnachtsguetzli in den Regalen bereit. Und auch auf der Aldi-Webseite kann schon munter Lebkuchen oder Panettone gekauft werden.
So reagiert das Netz
Auf Reddit reagieren manche eher skeptisch oder gar spöttisch: «Laut Gerüchten kommen nächste Woche die Schoggi- Osterhasen ins Regal», schreibt ein User. Ein andere meint: «Dauert ja auch nur noch vier Monate.»
Einige Konsumentinnen und Konsumenten finden das Ganze aber nicht so schlimm. «Sie sind auch im Sommer gut», schreibt ein weiterer Kommentator auf Reddit.
Das sagt der Detailhandel
«Erfahrungsgemäss landen mit Beginn der Herbstzeit die ersten Weihnachtsartikel im Einkaufskörbli unserer Kundschaft», heisst es von der Medienstelle Aldi Suisse auf Anfrage. Grund für das frühe Weihnachtssortiment sei die Nachfrage der Kundschaft. Weiter heisst es:
Bei Lidl beginnt die Weihnachtssaison ebenfalls früh. «Wir starten ab Mitte September mit ersten herbstlichen und vorweihnachtlichen Artikeln wie Lebkuchen und Spekulatius, bevor das gesamte Sortiment schrittweise aufgebaut wird», erklärt Vanessa Meireles von Lidl. «Bereits zum Verkaufsstart verzeichnen wir aus Vorfreude auf die kältere Saison eine rege Nachfrage, wobei der eigentliche Verkaufshöhepunkt gewohnt im November und Dezember liegt. Zu den absoluten Bestsellern gehören Lebkuchen und Panettone», heisst es weiter.
Bei der Migros fängt die Weihnachtssaison mit Mitte Oktober etwas später an. Ab dann können Konsumentinnen und Konsumenten Weihnachtssüssigkeiten wie Schokolade, Guetzli sowie weitere saisonale Produkte und Süssigkeiten in den Migros-Filialen kaufen. Die Nachfrage ist je nach Kundschaft unterschiedlich, teilt Prisca Huguenin-dit-Lenoir von der Migros auf Anfrage mit:
Auch bei Coop kommen Samichläuse, Adventskalender und Weihnachtsguetzli erst Ende Oktober oder Anfang November in den Verkauf. «Herbstgebäcke wie Lebkuchen, Magenbrot und Marzipan finden unsere Kund:innen Anfang September in den Coop-Regalen. Mit diesem Angebot richten wir uns nach den Bedürfnissen unserer Kund:innen und verzeichnen eine entsprechende Nachfrage. Für uns ist wichtig, dass unsere Kund:innen die Wahlfreiheit haben, Weihnachtsprodukte früher oder später einzukaufen», schreibt Sina Gebel von Coop.
Am beliebtesten seien bei Coop in den betreffenden Monaten Klassiker wie Grittibänze, Lebkuchen, Weihnachtsbeleuchtung und Kerzen sowie traditionelle Weihnachtsguetzli und Schokoladenprodukte. Gefragt sind zudem Fondue Chinoise, Raclette sowie Fische und Meeresfrüchte. Einen Trendumschwung gibt es beim Schaumweinsegment, wo alkoholfreie Varianten zunehmend an Bedeutung gewinnen, erklärt Sprecherin Gebel.