sonnig24°
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Murat Yakins Brille kannst du tatsächlich für 500 Franken kaufen

Switzerland head coach Murat Yakin arrives for the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) ...
Neues Sexsymbol: Murat Yakin wird im Netz gehypt.Bild: keystone

Murat Yakins Brille geht viral – von dieser Schweizer Marke ist sie

Der Schweizer Nati-Trainer wird derzeit im Netz gefeiert. Doch nicht nur sein Aussehen sorgt für Gesprächsstoff, sondern auch seine ikonische Brille. Nun ist bekannt, von welcher Marke sie ist.
10.07.2026, 10:4310.07.2026, 10:43

Die Schweizer Nati steht im Viertelfinal, doch neben diesem Fakt interessiert die Welt eigentlich nur eines: unser Coach Murat Yakin. Im Netz wird er angeschmachtet und als Stilikone, Sexsymbol oder Daddy bezeichnet. Sein Look ging viral und zahlreiche Videos und Memes mit Vergleichen wie dem einer Videospiel-Figur fluteten das Internet.

@jakeera27 Take me back to Switzerland with you pleaseeee😳😮‍💨😍🔥 #muratyakin #soccercoach ♬ original sound - JakeeraG

Retro-Look der 70er

Neben seinem eleganten Look und seinen gestylten graumelierten Haaren sticht besonders die Retrobrille ins Auge. Alle wollen nun wissen, von wo das gute Stück ist und wo man es nachkaufen kann.

Klar ist nun, dass Yakin das Modell Reyes der Schweizer Marke Götti trägt, weiss «20 Minuten». Wie Thomas Frischknecht, Head of Marketing von Götti Switzerland, auf Anfrage der Zeitung mitteilt, gebe es seit Anfang der Weltmeisterschaft klar mehr Anfragen und Bestellungen des Brillenmodells. Auf der Website wirbt das Unternehmen sogar mit dem Nati-Coach.

Murat Yakin trägt das Modell «Reyes» in der Farbe «Cliff» aus der «Dimension»-Kollektion von Götti. Der Preis variiert je nach Händler zwischen 470 und 500 Franken. Hergestellt wird das Gestell mittel ...
Yakin trägt das Modell Reyes in der Farbe Cliff aus der Dimension-Kollektion von Götti.Bild: gotti.ch

Für die ikonische Brille müssen Konsumentinnen und Konsumenten ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Der Preis liegt je nach Händler zwischen 470 und 500 Franken. Speziell ist, dass das Gestell mittels 3D-Druck in der hauseigenen Manufaktur in Wädenswil hergestellt wird.

(kek)

Murat Yakin ist der schönste Trainer der Welt, sagt die Welt
Mehr zu Murat Yakin:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sonnenbrillen, alle tragen Sonnenbrillen
1 / 137
Sonnenbrillen, alle tragen Sonnenbrillen
Sommer, Sonne und? Genau: Sonnenbrillen!
quelle: getty images north america / getty images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Murat Yakin macht die Welle
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Staatstrauer für den Mullah: Am Bundeshaus weht die Fahne auf Halbmast
Der Tod eines Staatsoberhaupts löst in der Schweizer Diplomatie festgelegte Abläufe aus – unabhängig davon, wer die verstorbene Person war.
Am 28. Februar dieses Jahres bombardierten US-Kampfjets das «Haus des Führers» in Teheran, jenen Hochsicherheitstrakt, in dem Ali Chamenei lebte. Der oberste Revolutionsführer des Irans kam dabei ums Leben. Es war der Auftakt des Kriegs zwischen den USA und dem Iran, nachdem Chamenei noch im Winter landesweite Proteste blutig hat niederschlagen lassen.
Zur Story