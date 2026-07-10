Neues Sexsymbol: Murat Yakin wird im Netz gehypt. Bild: keystone

Murat Yakins Brille geht viral – von dieser Schweizer Marke ist sie

Der Schweizer Nati-Trainer wird derzeit im Netz gefeiert. Doch nicht nur sein Aussehen sorgt für Gesprächsstoff, sondern auch seine ikonische Brille. Nun ist bekannt, von welcher Marke sie ist.

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Die Schweizer Nati steht im Viertelfinal, doch neben diesem Fakt interessiert die Welt eigentlich nur eines: unser Coach Murat Yakin. Im Netz wird er angeschmachtet und als Stilikone, Sexsymbol oder Daddy bezeichnet. Sein Look ging viral und zahlreiche Videos und Memes mit Vergleichen wie dem einer Videospiel-Figur fluteten das Internet.

Retro-Look der 70er

Neben seinem eleganten Look und seinen gestylten graumelierten Haaren sticht besonders die Retrobrille ins Auge. Alle wollen nun wissen, von wo das gute Stück ist und wo man es nachkaufen kann.

Klar ist nun, dass Yakin das Modell Reyes der Schweizer Marke Götti trägt, weiss «20 Minuten». Wie Thomas Frischknecht, Head of Marketing von Götti Switzerland, auf Anfrage der Zeitung mitteilt, gebe es seit Anfang der Weltmeisterschaft klar mehr Anfragen und Bestellungen des Brillenmodells. Auf der Website wirbt das Unternehmen sogar mit dem Nati-Coach.

Yakin trägt das Modell Reyes in der Farbe Cliff aus der Dimension-Kollektion von Götti. Bild: gotti.ch

Für die ikonische Brille müssen Konsumentinnen und Konsumenten ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Der Preis liegt je nach Händler zwischen 470 und 500 Franken. Speziell ist, dass das Gestell mittels 3D-Druck in der hauseigenen Manufaktur in Wädenswil hergestellt wird.

(kek)