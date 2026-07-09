Doch noch ein Win für die USA? Europäische Fans feiern Ranch Dressing (Rezept hier!!!) Bild: Shutterstock

Oliver Baroni Folge mir

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Siehe da: Europäische Fussballfans lernen plötzlich, die USA zu lieben. Klar – niemand mag den aktuellen Präsidenten, niemand mag dessen Regierung, niemand mag Dynamic Pricing (und sowieso mag niemand Infantino), doch Legionen von WM-Touristen erleben gerade das, was fast jedem USA-Reisenden schon beim ersten Besuch dämmert:



Die Amerikaner sind unglaublich gastfreundliche und liebenswürdige Menschen.



Und Texas Barbecue ist unfassbar fein.



Uuuuuund ...

Oh ja. Überall in den Staaten entdecken europäische WM-Touristen gerade das uramerikanischste aller amerikanischen Kondimente – und sind begeistert. Ladies and Gentlemen, we give you: Ranch Dressing!

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Jaja, okay, schon gut – Ranch Dressing ist tatsächlich auch in vielen europäischen Supermärkten erhältlich. Aber weil die Flaschen dort in der Regel brav neben den klassischen Salatsaucen im Regal stehen, haben wir es bisher schlicht nicht geschafft, das volle Potenzial zu entfesseln. Erst ein Besuch in den USA lehrt uns, wie dieses Zeug wirklich zu konsumieren ist.

Denn die Amerikaner verwenden Ranch Dressing nebst als Salat-Topper auch als kulinarische Allzweck-Wunderwaffe. Zu den populärsten Methoden gehört das gepflegte Dippen von Hot Wings, Pommes frites, Fried Pickle Spears oder Pizzarändern. Es dient als Dip für rohes Gemüse (Crudités), wird grosszügig auf Sandwiches geschmiert (Stichwort: Chicken-Bacon-Ranch – mmmmh) oder man kippt die Gewürzpulver-Version direkt in Aufläufe oder Pastasalate.

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Jaja – Pizzaränder in Ranch Dressing zu tunken, ist ordentlich trashy. Aber es kann nicht geleugnet werden, dass es verdammt noch mal geil schmeckt. So gut jedenfalls, dass sich europäische Fussballfans reihenweise als Ranch-Konvertiten outen und die lokalen Supermärkte leerkaufen, um sich mit Vorräten für zu Hause einzudecken.

Die BBC zitierte unlängst den England-Fan Kev Footitt, der für die WM in Dallas, Texas, weilte: «Sie gaben mir Ranch Dressing zu meinem Fried Chicken. Ich habe es mal ausprobiert – und mein Gott, es war zum Sterben gut!» Er kaufte sich danach extra ein zusätzliches Handgepäckstück für seine 20 Flaschen voll und blätterte fast 300 Dollar (ca. 260 Franken) hin, um das Zeug nach Hause zu schiffen. «Das gibt es bei mir in den nächsten zwei Monaten zu jedem Sunday Roast und zu Fish and Chips.»



Kollege Footitt ist definitiv nicht allein. Der Hype ist offenbar so akut, dass die amerikanische Transportsicherheitsbehörde TSA einen spürbaren Anstieg beim Ranch-Dressing-Schmuggel beobachtete und sich genötigt sah, eine offizielle Warnung herauszugeben: Ranch gehört ins aufgegebene Gepäck, nicht ins Handgepäck!

Dabei gäbe es Ranch Dressing ja auch in Pulverform, was für das Handgepäck völlig unbedenklich wäre. Aber eben: «Airport Ranch Incident» ist seit Neustem a Thing.

Und natürlich macht im Internet bereits eine wunderbare Verschwörungstheorie die Runde, die besagt, dass der ganze Online-Hype eine von Kraft Heinz Foods oder Unilever orchestrierte Fake-Kampagne sei.

Was allerdings ziemlich unwahrscheinlich ist, da sich fast alle Memes um die O.G.-Kultmarke Hidden Valley drehen – und die gehört eben weder zu Kraft noch zu Unilever. Was die beiden Multis hingegen sehr wohl versuchen: mit ihren eigenen Brands Heinz und Hellmann's eilig auf den Hype-Zug aufzuspringen, um die europäischen Märkte abzugrasen.

Okay, WM-Hype hin oder her, Fakt ist: Ranch Dressing ist verdammt fein. UND: erst noch bubieinfach selbst zuzubereiten! Wie das geht?

#worldcup2026 #recipe #cookingathome ♬ original sound - Detroit 75 Kitchen @detroit75kitchen This recipe is for all of our foreign friends who can't get enough ranch dressing. Ingredients: - Buttermilk - Mayonnaise - Sour Cream - Lemon Juice - Garlic - Dried Thyme - Fresh Parsley - Salt & Pepper Add 1 cup of buttermilk, 1/4 cup of mayonnaise, and 1/4 cup of sour cream to a bowl to create the base. Sprinkle with salt & pepper, before adding in 1 clove of grated garlic, and the juice of 1/2 a lemon. Finish with some dried thyme and fresh parsley. Whisk until the dressing is smooth and creamy before pouring it into an airtight container and storing it in the fridge for 1-2 weeks. This recipe is delicious as-is, but feel free to play around with it by adding different herbs and spices. Homemade ranch is really easy to make and will blow the store-bought, bottled versions out of the water. If you try it, definitely let me know what you think. - Chef Mike #ranch

Bitte sehr – hier das Rezept:

Zutaten:

250 ml Buttermilch

4-5 EL Mayonnaise

4-5 EL Sauerrahm

1 Knoblauchzehe (fein gerieben oder gepresst)

Saft einer halben Zitrone

getrockneter Thymian, nach Gusto

frischer Prezzemolo (glattblättrige Petersilie), fein gehackt, nach Gusto

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

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Zubereitung: