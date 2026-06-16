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Basel: Kanye West besucht die Art Unlimited

Kanye West (Ye) mit Ehefrau Bianca Censory an der Art Basel 2026
An der Art Basel gesichtet – Kanye West und Bianca Censori.Bild: Screenshot X
People-News

Basel will Ye nicht im Stadion – also kommt Kanye zur Art Basel

16.06.2026, 10:1916.06.2026, 10:19

Der umstrittene Musiker Kanye West – mit bürgerlichem Namen Ye – besuchte am Montag gemeinsam mit seiner Ehefrau Bianca Censori die Art Basel Unlimited, wie der Blick berichtete.

Am Montag fand der VIP-Tag der Kunstmesse statt. Dabei haben geladene Gäste exklusiven Zutritt zur Art Unlimited. Unter den Gästen: Kanye West und Bianca Censori. In den sozialen Medien kursieren Videos und Bilder des Paares, wie es durch die Ausstellung schlendert.

Ende Juni sollte der Rapper für ein Konzert in den Basler St.Jakob-Park reisen. Der FC Basel wollte Ye jedoch keine Bühne geben. Nachdem dieser in der Vergangenheit mit rassistischen Aussagen und einem Hitler-Fan-Outing für Aufsehen gesorgt hatte, wurde das Konzert abgesagt. Zwar entschuldigte sich der Musiker bei der jüdischen Community, dennoch haben ihm in den letzten Monaten gleich mehrere Veranstaltungsorte einen Auftritt verwehrt. (nil)

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