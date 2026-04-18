Kanye West darf nicht im Basler St. Jakob-Park auftreten. Bild: keystone

Kanye West wollte in Basel auftreten – doch er darf nicht

Kanye West war lange nicht mehr in Europa auf der Bühne. Nun kommt er zurück – und machte beinahe auch Halt in der Schweiz. Warum kam es doch nicht dazu? Und was hat der FC Basel damit zu tun?

Nadja Zeindler Folge mir

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Seinen Fans dürfte das stinken: Konzerte von Kanye West werden am Laufband abgesagt. Nachdem mit seinem Konzert gleich das ganze Wireless Festival in London gecancelt wurde, fiel auch die Show in Marseille ins Wasser, wie der Rapper kürzlich twitterte: «Nach reiflicher Überlegung und Abwägung habe ich aus eigener Entscheidung beschlossen, meine Show auf unbestimmte Zeit zu verschieben.»

Jetzt ist auch Basel auf dieser Liste von Fast-Auftritten gelandet. Wie CH Media recherchiert hat, war ein Konzert von West im St. Jakob-Park im Gespräch. Sogar ein Datum stand schon im Raum: Am 26. Juni hätte er auf der Bühne stehen sollen. Doch zu einem Comeback kommt es nun doch nicht.

Der FC Basel will Kanye West keine Plattform bieten

Auf Anfrage schreibt der FC Basel, der für Konzerte im St. Jakob-Park verantwortlich ist: «Grundsätzlich ist der FC Basel stark daran interessiert, den St. Jakob-Park künftig wieder vermehrt für Konzerte und Events zu nutzen.» Man habe tatsächlich eine Anfrage von Kanye West erhalten und sich damit auseinandergesetzt. «Nach eingehender Prüfung haben wir uns jedoch entschieden, das Projekt nicht weiterzuverfolgen, da wir im Einklang mit unseren Werten dem betreffenden Künstler in diesem Rahmen keine Plattform bieten können», heisst es in der E-Mail weiter.

Grund sind wohl Wests antisemitische Skandale. So bezeichnete er sich selbst online als Nazi, verkaufte T-Shirts mit Hakenkreuzen und veröffentlichte den Song «Heil Hitler». Seit Januar krebst West offenbar zurück. Er entschuldigte sich auf einer ganzen Seite im «Wall Street Journal» und bat zuletzt um ein Treffen mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft in England. «Um zuzuhören», wie er sagte. Ob dahin gehend etwas geplant ist, ist unklar.

Vor 13 Jahren stand West mit seinem kurzen Überraschungsauftritt im Juni 2013 an der «Design Miami/Basel» zum letzten Mal auf einer Schweizer Bühne. 2018 war er erneut in der Stadt und traf sich mit seinem Freund, dem Stararchitekten Jacques Herzog, shoppte T-Shirts und ass ein paar Tage später in der Mensa der Hochschule für Kunst und Gestaltung der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Zu einem Comeback kommt es dennoch – in Europa, wo er seit 2014 nicht mehr auf der Bühne stand. Nun kommt West für eine ganze Konzertreihe über den grossen Teich. Ende Mai ist er in der Türkei, danach geht es weiter nach Holland, Spanien, Portugal und Frankreich.

Und offensichtlich hat Kanye West auch auf europäischem Boden noch genügend Fans: Die bisherigen Tickets waren schnell weg, nur noch welche für 400 bis 800 Euro waren vereinzelt noch verfügbar. Ob man so viel Geld für ihn ausgeben möchte, bleibt den Fans selbst überlassen. Sie können nur hoffen, dass das Konzert auch tatsächlich stattfindet. (aargauerzeitung.ch)