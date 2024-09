Stadtzürcher Bäder verzeichneten über zwei Millionen Eintritte. Bild: keystone

Trotz kurzem Sommer zwei Millionen Badi-Gäste in Zürich

Mehr «Schweiz»

Obwohl der diesjährige Sommer kurz war, haben die Stadtzürcher Bäder etwas über zwei Millionen Eintritte verzeichnet. Vor allem im heissen August suchten viele Abkühlung.

Zwar liegt die Zahl der Eintritte deutlich tiefer als im vergangenen Sommer, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Damals zählten die Bäder 400'000 Eintritte mehr. Dennoch ist die Stadt zufrieden.

Die 2-Millionen-Marke sei bisher erst drei Mal geknackt worden: 2018, 2022 und 2023. Nun reiht sich auch der «Regen-Sommer» 2024 in diese Bestmarken-Reihe ein.

Vor allem der heisse August machte den verregneten Frühsommer wett. In diesem Monat wurden über 50 Prozent mehr Eintritte verbucht als im Schnitt der letzten 10 Jahre. Dieser Sommer beweise einmal mehr, dass man erst am Ende der Saison Bilanz ziehen solle, so die Stadt.

Noch bis am am 29. September bleiben die Freibäder Auhof und Letzigraben sowie die Strandbäder Mythenquai und Tiefenbrunnen geöffnet. Am längsten dauert die Badesaison im Seebad Utoquai und im Freibad Seebach. Sie schliessen erst am 27. Oktober. Alle anderen Bäder beendeten die diesjährige Saison am vergangenen Sonntag. (sda)